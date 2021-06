Cote d'Ivoire: Économie - La digitalisation, une préoccupation majeure pour renforcer l'économie ivoirienne, indique le Premier ministre Patrick Achi

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a indiqué le 17 juin 2021 à Abidjan, que la digitalisation est au cœur des préoccupations du gouvernement pour renforcer tous les secteurs de l'économie.

C'était au cours d'un échange par visioconférence avec la Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Finance Inclusive pour le Développement, Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas.

Selon le Premier ministre, le digital et l'inclusion financière sont au cœur des préoccupations du gouvernement, car ils permettent de créer de la richesse, de booster l'économie et de porter la dynamique globale de développement.

Pour Patrick Achi, l'économie digitale qui a cours, favorise la création d'emplois, notamment dans le secteur privé. Chose qui contribuera à absorber une bonne partie des milliers de jeunes en quête d'emploi. Contribuant, in fine, à tirer les populations de la pauvreté, en améliorant leurs conditions de vie.

Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour avoir une économie digitale afin de générer une plus-value. Pour ce faire, la volonté politique inscrite dans la Vision 2030 du Président de la République Alassane Ouattara prône la modernisation et la transformation de l'économie qui ne peuvent réussir qu'avec l'innovation technologique et l'utilisation optimum des nouvelles technologies, dont l'Internet et la téléphonie mobile.

Quant à Sa Majesté la Reine Máxima, elle a noté l'engagement du gouvernement ivoirien à prendre à bras le corps la question de l'économie digitale et de l'inclusion financière ; et a félicité la Côte d'Ivoire pour ses succès économiques qui font d'elle un pays phare dans la sous-région.

Selon elle, sa mission consiste à faire progresser l'inclusion financière pour le développement grâce à des plaidoyers, encourager les dirigeants et soutenir les actions visant à étendre l'inclusion financière aux niveaux mondial et national. Un travail qui se fait en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé.