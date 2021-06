Cote d'Ivoire: Finale des play-off de Basket-ball/Patricia Lorougnon, coach d'Ivestp - «Le titre n'est pas gagné d'avance !»

Alors que les play-off étaient annoncés comme une promenade de santé pour l'Abc ou pour la Soa qui ont pratiquement survolé les phases aller et retour du championnat, plusieurs observateurs et techniciens ont vite revu leur pronostic.

« Je sens qu'il y aura du feu. Difficile de dire qui ira en finale après les demi-finales qui débutent ce vendredi, au palais des sports, ou désigner le futur champion de Côte d'Ivoire. Il y a trois bonnes équipes en présence, l'Abc, Azur et la Soa. Je ne minimise pas l'Asa, mais, ça va être difficile pour cette équipe d'Adjamé de venir battre l'Abc à ce stade de la compétition. Cela dit, je vois toujours l'Abc, et puis on a vu une équipe de la Soa avec un excellent Stéphane Kokoun. Ça va se jouer entre ces deux formations », estime Patricia Lorougnon, l'ancienne internationale de l'Africa sports.

Aujourd'hui entraîneur de l'équipe de l'Institut Voltaire d'enseignement supérieur et professionnel (Ivestp), Patricia Lorougnon se montre plutôt prudente au regard des derniers déroulements de la compétition.

Au départ, elle était convaincue de voir une finale Abc-Soa. Mais ce pronostic a beaucoup évolué depuis le week-end dernier. « Je crois qu'il faudra compter aussi avec l'équipe d'Azur qui monte en puissance », confie la seule dame entraîneur en National 1.

Lorougnon préfère attendre et voir le déroulement des matches de demi-finale pour avoir une idée plus nette de la situation. « On va avoir deux demi-finales de feu. D'un côté l'Abc contre Asa, mais surtout ce duel aux couteaux entre Azur et la Soa. Ce sera une finale », ajoute-t-elle.

A l'instar de Patricia Lorougnon, un autre technicien averti du basket-ball ivoirien, Brahima Traoré dit Bob, prévient : « Vous avez vu ce dernier match des quarts de finale ? C'est un Soa-Jca de très haut niveau », s'écriait-il après le match remporté par les Militaires le 12 juin face à une belle petite machine de la Jca.

Pour lui, « faire un pronostic maintenant est très risqué. Car, à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Les équipes se sont renforcées. Il n'y a pas d'équipe qui plane véritablement. Je vois plutôt la formation d'Azur qui montre des actions assez intéressantes en ces play-off. Bref, attendons les demi-finales avant de nous prononcer sur l'issue du championnat », déclare coach Bob.

Sur le terrain, les joueurs, eux, préfèrent garder la tête froide et ne pas tomber dans l'euphorie. Travail et concentration demeurent les maîtres-mots.