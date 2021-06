Angola: Handball/Dames - L'Angola remporte son 14e titre africain

Luanda — L'équipe angolaise senior féminine de handball a décroché, ce vendredi, son 14e trophée du championnat d'Afrique de handball, en battant le Cameroun, par 25-15, en finale de la 24e édition de la compétition.

Au Palais des Sports de Yaoundé, l'Angola a encaissé le premier but, mais la situation n'a pas inhibé l'équipe dirigée par Filipe Cruz, qui à la mi-temps menait déjà le match (14-7).

Les Angolaises étaient supérieures dans presque tous les aspects du jeu et n'ont eu aucune difficulté, une fois de plus, à battre les Camerounaises lors de la deuxième finale entre elles, après la CAN de 2004 tenue en Égypte, remportée par le « sept » national (31-20).

En fait, l'Angola a terminé la invaincu, en écartant de son chemin le Cap-Verdiens (39-14) et Congo Brazzaville (29-24), en phase de groupes. Elle a défait en suite, en quart de finale, par la République démocratique du Congo (29-20) et, en demi-finale, la Tunisie, 27-23, dans le match le plus serré, après prolongation.

Natália Bernardo a été la meilleure buteuse de l'équipe nationale avec cinq buts, suivie de Azenaide Carlos avec quatre buts et Magda Cazanga avec trois.

Aujourd'hui encore, l'équipe tunisienne a battu le Congo Brazzaville, sur le score de 22 à 17, et a occupé la troisième place.

Les quatre premiers du classement représenteront le continent africain lors de la Coupe du monde, prévue en décembre prochain en Espagne.

Classement:

1. ANGOLA

2. Cameroun

3. Tunisie

4. Congo (Brazzaville)

5. Sénégal

6. RD Congo

7. Guinée Conakry

8. Nigéria

9. Cabo Verde

10. Kenya

11. Madagascar.