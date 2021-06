Zambie: Lu pour vous - Kenneth Kaunda, le dernier géant du nationalisme africain et autocrate bienveillant a laissé un héritage mitigé

Kenneth Kaunda , l'ancien président de la Zambie, décédé à l'hôpital de la capitale Lusaka , à l'âge de 97 ans, était le dernier des géants du nationalisme africain du XXe siècle. Il était également l'un des rares à partir avec sa réputation encore intacte. Mais peut-être plus que n'importe lequel de ses contemporains, la position de l'homme qui a régné sur la Zambie pendant 27 ans est obscurcie par l'ambiguïté.

Le président charismatique qui a remporté des éloges pour s'être retiré pacifiquement après avoir perdu une élection était également l'autoritaire qui a introduit un État à parti unique. Le pionnier du « socialisme africain » est l'homme qui a conclu un accord sur l'offre avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le leader nationaliste connu pour sa probité personnelle prévoyait de donner d'immenses étendues de terres agricoles à un gourou indien. Le révolutionnaire qui a donné refuge aux mouvements de libération était aussi un ami des présidents américains. Je l'ai rencontré en 1989 lorsque j'ai aidé à organiser une délégation de 120 notables sud-africains blancs pour une conférence avec le Congrès national africain alors interdit et exilé , qui luttait pour la libération des Sud-Africains noirs, à Lusaka. "KK", comme on l'appelait, a versé des larmes en accueillant des invités, dont la députée libérale Helen Suzman , connue pour son opposition défiante au gouvernement de l'apartheid.

À ce moment-là, il était président depuis un quart de siècle et semblait un élément permanent au sommet de la politique en Afrique australe. Et pourtant, il s'est avéré qu'il était dans son dernier tour. Il dégageait une image du monarque bienveillant, un père très aimé de son peuple, connu pour ses caprices attachants - costumes de safari, agitant des mouchoirs blancs, danse de salon, chantant ses propres chansons en faisant du vélo et pleurant en public. Et pourtant, il y avait aussi un côté dur dans la politique et la personnalité de l'homme, dont la personnalité puissante a contribué à faire de la Zambie un acteur majeur en Afrique et dans le monde pendant trois décennies.

LES JEUNES ANNEES

Kenneth David Kaunda est né à Chinsali, dans le nord de la Zambie, le 24 octobre 1924. Comme beaucoup de sa génération de leaders africains de la libération, il venait d'une famille de la classe moyenne instruite par la mission. Il était le bébé parmi huit enfants. Son père était un missionnaire-enseignant presbytérien et sa mère était la première femme enseignante africaine qualifiée dans le pays. Il a suivi la profession de ses parents, d'abord en Zambie (puis en Rhodésie du Nord), où il est devenu directeur d'école avant son 21e anniversaire. Il a également enseigné au Tanganyika (Tanzanie), où il est devenu un admirateur de longue date du futur président Julius Nyerere, dont il a essayé de suivre la marque «Ujamaa» du socialisme africain.

Après son retour chez lui, Kaunda a fait campagne contre le plan britannique de fédération de la Rhodésie du Sud, de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland, qui augmenterait les pouvoirs des colons blancs. Il s'est consacré à la politique à plein temps, apprenant les ficelles du métier en travaillant pour le membre libéral du Conseil législatif Sir Stewart Gore-Browne .

Peu de temps après, en tant que secrétaire général du Congrès national africain de la Rhodésie du Nord, il a été emprisonné pendant deux mois avec des travaux forcés pour avoir diffusé de la « littérature subversive ». Après sa libération, il s'est heurté au président de son organisation, Harry Nkumbula, qui a adopté une approche plus conciliante de la domination coloniale. Kaunda a dirigé le Congrès national africain zambien, dissident, qui a été rapidement interdit. Il a été emprisonné pendant neuf mois , renforçant encore son statut. Un nouveau mouvement, le Parti uni de l'indépendance nationale (UNIP ), a choisi Kaunda comme chef après sa libération. Il a voyagé en Amérique et a rencontré Martin Luther King . Inspiré par le roi et le Mahatma Gandhi, il lance la campagne de désobéissance civile « Chacha-cha» . En 1962, encouragés par les efforts de Kaunda pour pacifier les colons blancs, les Britanniques ont accédé à l'autonomie, suivi d'une indépendance totale deux ans plus tard. Il est devenu le premier président zambien après la victoire de l'UNIP aux élections .

LES DEFIS DE L'INDEPENDANCE

Un défi pour la Zambie nouvellement indépendante est lié au système éducatif colonial. Il n'y avait pas d'universités et moins d'un demi pour cent des élèves avaient terminé l'école primaire. Kaunda a introduit une politique de livres gratuits et de faibles frais. En 1966 , il est devenu le premier chancelier de la nouvelle Université de Zambie . Plusieurs autres universités et établissements d'enseignement supérieur ont suivi. Longtemps après avoir été évincé de son poste de président, Kaunda a continué à être chaleureusement accueilli dans les capitales africaines en raison de son rôle en permettant aux mouvements de libération d'avoir des bases à Lusaka. Cela a eu un coût économique considérable pour son pays, qui a également subi des raids militaires des Sud-Africains et des Rhodésiens.

Dans le même temps, il s'est joint au Premier ministre sudafricain de l'apartheid, BJ Vorster, pour négocier une tentative ratée de règlement interne en Rhodésie (Zimbabwe) en 1975. Il a tenté la même chose en Afrique du Sud-Ouest (Namibie), qui a ensuite par l'Afrique du Sud. Mais le président PW Botha , qui a succédé à Vorster après sa mort, n'a manifesté aucun intérêt. Kaunda a aidé à diriger le Mouvement des non-alignés , qui a réuni des États qui ne se sont alignés ni sur les Soviétiques ni sur les Américains pendant la guerre froide. Il a rompu le pain avec quiconque s'intéressait à la Zambie, dont le Roumain Nicolai Ceausescu et l'Irakien Saddam Hussein , tout en cultivant les présidents américains successifs (ayant plus de succès avec Jimmy Carter qu'avec Ronald Reagan ). Il a invité la Chine à participer à la construction du chemin de fer de Tazara et a acheté 16 avions de combat MIG-21 à l'Union soviétique en 1980 .

HUMANISME AFRICAIN

La politique économique de Kaunda était encadrée par sa croyance en ce qu'il appelait « l'humanisme africain », mais aussi par nécessité. Il a hérité d'une économie sous contrôle étranger et a décidé d'y remédier. Par exemple, les mines appartenant à la British South African Company (fondée par Cecil John Rhodes ) ont été acquises à la suite de la conquête coloniale en 1890. Les menaces de Kaunda de nationaliser sans compensation ont incité la BSAC à d'importantes concessions. Il a promu une économie planifiée, conduisant à des « plans de développement » qui impliquaient que la Société de développement industriel de l'État acquiert 51 % du capital de grandes entreprises étrangères. La politique a été sapée par la flambée du prix du pétrole en 1973 et la chute du prix du cuivre , qui représentait 95% des exportations de la Zambie. La crise de la balance des paiements qui en a résulté a fait de la Zambie la deuxième dette la plus élevée au monde par rapport au PIB, ce qui a poussé le FMI à intervenir .

Kaunda a d'abord résisté, mais en 1989 a été contraint de se plier à ses exigences. Les entreprises parapubliques ont été partiellement privatisées, les dépenses ont été réduites, les subventions alimentaires ont été supprimées, les prix ont grimpé en flèche et le soutien de Kaunda s'est effondré. Comme de nombreux dirigeants anticoloniaux, il en était venu à considérer la démocratie multipartite comme un concept occidental qui fomentait les conflits et le tribalisme. Ce point de vue a été encouragé par le soulèvement de 1964 de la secte religieuse Lumpa . Il a interdit tous les partis autres que l'UNIP en 1968 et la Zambie est officiellement devenue un État à parti unique quatre ans plus tard. Son gouvernement est devenu de plus en plus autocratique et intolérant à la dissidence, centré sur son culte de la personnalité. Mais Kaunda restera dans l'histoire comme un autocrate relativement bienveillant qui a évité les niveaux de répression et de corruption de tant d'autres dirigeants à parti unique.

Julius Nyerere, qui a pris sa retraite en 1985, a tenté de persuader son ami de lui emboîter le pas, mais Kaunda a insisté. Après avoir survécu à une tentative de coup d'État en 1990 et à des émeutes de la faim, il a accédé à contrecœur à la demande d'élections multipartites en 1991. Sa popularité n'a pas pu survivre au chaos provoqué par la hausse des prix et n'a pas été aidée par la révélation qu'il avait prévu d'accorder plus d'un quart des terres de la Zambie à Maharishi Mahesh Yogi (qui a promis de créer un « paradis sur terre »). Le leader syndical Frederick Chiluba a remporté une victoire écrasante en 1991 .

LES DERNIERES ANNEES

Kaunda a été félicité à l'étranger pour ce qui était considéré comme sa réponse gracieuse à la défaite électorale, mais le nouveau gouvernement était moins magnanime. Il l'a placé en résidence surveillée après avoir allégué une tentative de coup d'État; puis l'a déclaré apatride lorsqu'il prévoyait de se présenter aux élections de 1996 (au motif que son père était né au Malawi), ce qu'il a contesté avec succès devant les tribunaux. Il a survécu à une tentative d'assassinat en 1997 , se faisant effleurer par une balle. L'un de ses fils, Wezi, a été abattu devant leur maison en 1999. La mort d'un autre fils, Masuzgo, due au sida en 1986, l'a inspiré à faire campagne sur les problèmes du VIH bien plus tôt que la plupart, et il a intensifié cette action au cours des deux décennies suivantes. Après le départ de Chiluba, il revient en grâce et devient ambassadeur itinérant de la Zambie . Il a réduit son rôle public à la suite du décès en 2012 de sa femme de 66 ans, Betty. On se souviendra de Kaunda comme d'un géant du nationalisme africain du 20e siècle - un leader qui, à grands frais, a donné refuge aux mouvements révolutionnaires, un autocrate relativement bienveillant qui a introduit à contrecœur la démocratie dans son pays et un diplomate international qui a frappé bien au-dessus de son poids dans le monde. affaires.

PAR GAVIN EVANS

Maître de conférences, Département Culture et Médias, Birkbeck, Université de Londres (theconversation.com)