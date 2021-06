Congo-Brazzaville: Fima - La sixième édition aura lieu en septembre prochain

Organisé pour la sixième fois par Médard Bongo, président de l'association MB production, le festival international de musique et des arts (Fima) aura lieu du 16 au 18 septembre dans la ville de Pointe-Noire.

L'association MB production va une fois de plus célébrer sa passion de musique autour d'une sélection d'artistes. Jeunes et vieux reliés par le désir de voir le monde autrement seront présents pendant ce festival pour suivre des spectacles et partager une aventure collective.

« Notre festival du Fima, qui rassemble des artistes après son absence l'an dernier, aura bien lieu cette année pour sa sixième édition » s'enthousiasme Médard Bongo, son directeur.

Ce festival réunit des musiques d'Afrique et des artistes locaux en herbe qui sont peu représentés dans les milieux culturels habituels. Il est aussi un pont entre la ville et ses cités lointaines.

Cette année, il se déroulera du 16 au 18 septembre et compte tenu de la pandémie, il y aura une présence d'artistes régionaux et nationaux. Le Fima s'adresse à tous les âges, tous les milieux sociaux et culturels.

Le directeur de ce festival poursuit les attaches avec les artistes. La semaine dernière, il a rencontré le groupe emblématique du Congo, les Bantous de la Capitale, une rencontre concluante puisque le groupe a confirmé sa participation au festival.

Notons que cette année, les organisateurs emmèneront loin le public dans différentes régions du pays. Des comédies au ton original et des chansons qui réchauffent le cœur vont se glisser dans la sélection.