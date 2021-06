Congo-Brazzaville: Fête de la musique - La Halle de la Gombe propose deux tables rondes

Organisation conjointe de l'Institut français de Kinshasa (IF) et Music in Africa, les deux rencontres du 21 juin ont pour intervenants Alesh, Paul Le Perc, Djo Moupondo, Junior Luyindula, Baya Ciamala, Walter Badibanga et Théodore Nganzi.

À défaut de la commune célébration festive qui ponctue la soirée de la journée internationale dédiée à la musique, l'IF a trouvé le moyen de garder les projecteurs sur les habituelles vedettes du jour. Avec les deux tables rondes, le 21 juin y sera tout aussi vécue de manière exceptionnelle. L'univers musical va donc rester à l'honneur à la Halle de la Gombe, en journée cette fois, et même être le principal bénéficiaire de l'activité. Les deux rencontres, dont les intervenants sont tenus pour des acteurs de référence de l'industrie musicale déjà sur le plan local, sont pleines de promesses. En effet, souligne l'IF, les différents thèmes ayant trait à la protection et la diffusion des œuvres seront abordés à dessein, question de « permettre aux artistes de développer leurs carrières ». Et de les rassurer déjà, il affirme haut et fort : « Ces tables rondes vous donneront les outils pour partager sereinement vos œuvres ».

La salle de cinéma servira de cadre aux deux tables rondes dont la première est annoncée de 11h à 13h. En deux heures, les artistes seront informés sur cette question capitale : « Comment protéger ses œuvres ? ». Le sujet est d'autant plus crucial que « diffuser une œuvre musicale n'a jamais été aussi simple, tout comme le fait de la copier ou de la plagier », souligne l'IF. Et de soutenir en sus : « si les compositions musicales, avec ou sans parole, sont protégées par le droit d'auteur dès leur création, il est important d'effectuer certaines démarches afin d'être en mesure de faire valoir ses droits en cas de litige ». Il y aura de quoi s'instruire suffisamment à propos auprès des intervenants parmi lesquels est annoncé Théodore Nganzi. Avocat au barreau de Kinshasa, le spécialiste des questions des droits d'auteurs et président de l'Observatoire des droits culturels dont l'expertise est avérée sera à coup sûr d'un précieux conseil.

« Comment diffuser ses œuvres ? »

La seconde table ronde programmée de 14h à 16h va entretenir l'assistance sur une autre importante réalité, à savoir « Comment diffuser ses œuvres ? » Il est clair que, comme le dit l'IF, « l'avènement des réseaux sociaux et la démocratisation des outils technologiques » permet de garder le contact avec les mélomanes. Depuis quelques années « les musiciens, groupes de musique et artistes se tournent de plus en plus vers Internet pour diffuser leurs œuvres et leur marque ». Ce qui est bien plus profitable dans le contexte actuel de la pandémie de covid-19. Dès lors, l'IF entend spécifier les choses sur ce point précis à l'intention de tous les musiciens intéressés, à savoir : « Quels sont ces nouveaux outils ? ». De même, éclairer la lanterne de ceux qui se demandent encore : « Comment les utiliser efficacement et quelles en sont les dérives ? »

Le nombre de places étant limité, l'IF signale qu'elle a pris les mesures nécessaires pour étendre son audience. Un plus grand large public pourra participer aux tables rondes en temps réel. Et ce, via la page Facebook de l'Institut français - Halle de la Gombe où l'événement de ce 21 juin sera retransmis en direct. Les tables rondes, voulues tout aussi populaires que l'ont été les manifestations d'autrefois, sont dès lors ouvertes à tous les musiciens, amateurs ou professionnels et nombreux mélomanes.

L'IF rappelle du reste que « la Fête de la musique célèbre chaque année la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques et des expressions musicales ». La France en a eu l'initiative en organisant dans ses murs la toute première en 1982. Mais depuis la Fête de la musique est devenu un événement mondial à part entière. L'on note qu'au fil des ans, « il s'est développé peu à peu dans le monde ». Ce, souligne l'IF, « avec le soutien et la participation du réseau culturel français à l'étranger ».