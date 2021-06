Maroc: Relations interafricaines - Pierre Michel Nguimbi, président de l'organisation Maroc-Afrika

Les membres du bureau exécutif de l'organisation Maroc-Afrik culture et développement section Congo (OMA-Congo) ont été présentés, le 18 juin à Brazzaville, lors de l'assemblée générale constitutive de cette structure.

En présence du chargé d'affaire extraordinaire et plénipotentiaire de l'ambassade du Maroc au Congo, Abdellatif Seddafi, le président exécutif d'OMA-Congo, Pierre-Michel Nguimbi a expliqué le contexte de création de l'organisation Maroc-Afrika culture et développement, particulièrement la section Congo.

Selon lui, cette organisation qui est présente au Burkina Fao, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal, au Niger, au Cameroun, en Angola, au Burundi, au Gabon, en Guinée Equatoriale, au Rwanda, au Sao-Tomé et en République démocratique du Congo. Elle est attachée aux valeurs morales, éthiques et fraternelles devant régir les relations interafricaines. « Elle place la culture et le développement des pays africains au centre des initiatives dans la mesure où la rencontre et le partage des cultures entre les peuples participent au renforcement des liens fraternellement fraternels », a expliqué le président exécutif d'OMA Congo.

L'organisation Maroc-Afrik culture et développement vise, en effet, le rapprochement du Maroc avec les pays d'Afrique Subsahariens, la promotion des actions de partenariat et de solidarité entre les différentes communautés du Maroc, du Congo et des autres pays africains. Elle assure aussi le plaidoyer auprès des différentes instances étatiques continentales et internationales au sujet des questions du développement africain.

Plusieurs témoins, à l'image du Dr Jean Daniel Ovaga, de l'ancien ministre Alain Akouala Atipault ou du président de l'association des lauréats étrangers du Maroc, Makan Doucouré ont expliqué la nécessité de magnifier et d'entretenir des relations entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains, à travers la présente plateforme panafricaine.

Pour mener à terme les projets de cette structure, Pierre Michel Nguimbi devra compter sur l'apport des autres membres du bureau exécutif, à savoir: le vice-président: Karim Manouach, le secrétaire général: Hervé Thomas Dhelo, le trésorier: Gracia Biene ainsi que des conseils comme Simplice Nguenoni, Claver Lembouka, Yvon Parfait Balebana, Jérémie Moutombo, Nancy Sidoine Ossibi, Eugene Loutonadio et Liesbeth Mabiala.

Les membres de l'organisation Maroc-Afrika culture et développement section Congo ont par la même occasion présenté et validé leurs documents fondamentaux. Ils ont aussi lancé la campagne d'adhésion. Notons que cette organisation internationale a été créée le 3 mai 2011 par le Dr Najib Kettani.