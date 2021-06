Congo-Brazzaville: Donation - L'Unesco offre des équipements de visioconférence au ministère de la Jeunesse

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a fait le 17 juin à Brazzaville, un don d'équipements de visioconférence au ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.

Le geste permettra désormais à ce département de suivre à distance toutes les délibérations et conférences, les réunions de travail à distance dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation.

Le Congo s'est doté de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation il y a six mois, a précisé la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega. Cette stratégie sectorielle de dix ans, a-t-elle commenté, régit tout ce qui concerne l'éducation de la petite enfance à l'enseignement supérieur en passant par l'éducation tout au long de la vie, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, l'éducation qualifiante des jeunes et des adultes.

Pour relever ce défi , l'Unesco a souhaité impliquer les ministères en charge de l'éducation de prés ou de loin en leur dotant des équipements afin qu'ils puissent suivre, s'impliquer et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie . « C'est dans ce contexte que nous avons estimé qu'il sera important d'impliquer ce ministère pour le suivi et de le doter d'un outil lui permettant de suivre à distance toutes les délibérations et conférences, les réunions de travail pour lesquelles, il n'est peut-être pas toujours facile de se déplacer », a expliqué Fatoumata Barry Marega.

« Aujourd'hui, la Covid-19 est venu pour montrer qu'il y a des façons d'être un peu omniprésent en utilisant les moyens à distance. C'est dans ce contexte que nous venons avec ce modeste geste pour vous accompagner, être à votre service et vous impliquer dans cette mise en œuvre », a souligné la représentante de l'Unesco.

Remercions l'Unesco pour cet acte, le ministre des Sports Hugues Ngouélondélé a signifié que le geste vient renforcer les capacités des services du ministère dans le cadre des réunions en distanciel.