Egypte/Tunisie: Ligue des Champions / Un clasico Espérance - Al Ahly, les Kaizer Chiefs en rêvent, place aux demi-finales

La Ligue des Champions de la CAF entre dans son avant-dernière phase. Et ce, avec la programmation des demi-finales ce samedi.

Al Ahly (Egypte), tenant du titre et neuf fois champion et l'Espérance de Tunis, quadruple champion, disputent ce soir le match de la manche aller de la Ligue des Champions de la CAF, au Stade Hammadi Agrebi à Radès (Tunis). En effet, les deux clubs rêvent d'une place en finale. La confrontation entre l'Espérance et Al Ahly, s'annonce beaucoup plus indécise. Il s'agit d'un véritable clasico continental. Égyptiens et Tunisiens, se sont affrontés deux fois en finale (2012, 2018) et deux fois en demi-finales (2001, 2010), notamment.

Les hommes de Mouine Chaabani ont brillé durant le parcours qui les a menés en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Al Ahly tentera d'étancher sa soif de trophées continentaux. Le 28 mai dernier à Doha, au Qatar, le club égyptien a battu (2-0) la Renaissance Berkane du Maroc en Supercoupe d'Afrique. Grâce à cette victoire, les hommes de Pitso Mosimane, décrochaient un vingt-et-unième titre continental.

L'autre demi-finale, verra une opposition entre le Wydad Casablanca et les Kaizer Chiefs. Le club de Johannesburg disputera sa première demi-finale de Ligue des champions, contre le Wydad Casablanca. Pour les Kaizer Chiefs, cette rencontre a une saveur particulière. Car ils n'ont jamais disputé de finale de Ligue des champions. Du côté de Soweto, on rêve évidemment d'imiter les Orlando Pirates et les Mamelodi Sundowns, seuls clubs sud-africains à avoir gagné la compétition. Les Amakhosi seront toutefois loin d'être favoris, face à un Wydad qui les avait écrasés 4-0 en phase de groupes, le 28 février dernier. Les hommes de Faouzi Benzarti, tenteront de rééditer cette performance au Complexe Mohammed V, pour prendre l'avantage et entrevoir la finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Le Wydad partira samedi avec un avantage, puisqu'il évoluera quasiment au complet.

Le programme des demi-finales aller - samedi 19 juin (horaires en temps universel)

16h, Espérance Tunis-Al Ahly, à Radès

19h, Wydad Casablanca-Kaizer Chiefs, à Casablanca