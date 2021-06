Congo-Brazzaville: Cecafa - Trente Léopards U23 retenus par le nouveau sélectionneur JC Loboko

Le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) des moins de 23 ans, Jean-Claude Loboko a récemment rendu publique une liste des trente joueurs retenus pour le tournoi de la Council for East and Central Africa Football Associations (Cecafa) prévu pour juillet en Ethiopie. Dans cette liste, l'on retrouve des joueurs évoluant aux Etats-Unis d'Amérique, en Europe (Belgique, Allemagne, Angleterre), en Chine et au pays.

Les trente joueurs convoqués sont les gardiens de but Michael Luyambula (VFB Lubeck/ D4 Allemagne), Brudel Efonge (Jeunesse sportive de Kinshasa-JSK), et Hénoc Kamalandwako (Dcmp) ; les défenseurs Jérémy Ngakia (Watford FC/Angleterre), Steven Ebuela (AS Maniema Union), Hénoc Mangindula (Dcmp), Béni Wahala (AS V.Club), Gaël Kakudji (RFC Seraing/Belgique), Hubert Mbuyi (Hoffeneim/Allemagne), Orthinel Mawawu (CS Don Bosco), Nathan Idumba Fasika (FC Saint-Eloi Lupopo), John Nekadio (Standard de Liège/Belgique) et Ntambwe Kalonji (TP Mazembe).

Les milieux de terrain figurant sur la liste sont Beverly Makangila (Colorado/ D2 USA), Rolly Balumbi (AS V.Club), Christian Nsundi (Dcmp), Karim Kimvuidi (Dcmp), Mpia Nzengeli (AS Maniema Union), Ifasso Ifunga (Difaa El Jadida/Maroc), William Balikwisha (Standard de Liège/Belgique), Ciel Ebengo Ikoko (FC Saint-Eloi Lupopo). L'on doit signaler que William Balikwisha est incertain, car il avait été opéré et n'a pas encore repris aux Standard.

Enfin, les attaquants appelés pour le sélectionneur Jean Claude Loboko sont Nelson Balongo (Saint-Trond/Belgique), Joël Beya (TP Mazembe), Jean Othos Baleke (TP Mazembe), Isaac Tshibangu (TP Mazembe), Eric Kabwe (AS V.Club), Michée Ngalina (Colorado/ D2 USA), et Laurent Ntambwe (Blessing FC), Oscar Taty Maritu (Cangzhou Mighty Lions/Chine), et Mbidi Mbala (Lubumbashi Sport).