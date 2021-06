Algérie: Coupe de la CAF/Coton Sport-JSK - Les "Canaris" pour faire un pas vers la finale

Alger — La JS Kabylie, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), affrontera les Camerounais de Coton Sport, dimanche au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (17h00 algériennes), avec l'objectif de faire un pas vers la finale de l'épreuve, à l'occasion de la demi-finale aller.

Auteurs jusque-là d'un parcours presque sans faute, les "Canaris" ne sont plus désormais qu'à 180 minutes d'une éventuelle finale de l'épreuve, dont la dernière remonte à 2002.

Pour espérer atteindre le dernier stade de la compétition, les coéquipiers du capitaine Réda Bensayah devront impérativement sortir le grand jeu à Yaoundé face à un adversaire loin de constituer un inconnu pour les joueurs kabyles.

En effet, les deux équipes se sont rencontrées en phase de groupes et la JSK a réussi à l'emporter lors des deux manches : 1-0 à Tizi-Ouzou puis 2-1 à Garoua.

"Nous avons préparé cette première manche d'une manière classique. Nous avons travaillé pendant une bonne semaine, cela faisait longtemps qu'on n'a pas eu cette opportunité. On a profité pour travailler un peu le côté physique mais également l'aspect technico-tactique. Les préparatifs se sont bien déroulés, les joueurs ont répondu à nos attentes et montré beaucoup d'enthousiasme et une bonne mentalité pour préparer ce match", a indiqué l'entraîneur Denis Lavagne dans une déclaration à la page officielle Facebook du club.

Sur le plan de l'effectif, Lavagne va bénéficier de l'ensemble de ses éléments, de quoi lui offrir l'embarras du choix pour aligner un Onze compétitif et conquérant.

"Nous connaissons le Coton Sport et ils nous connaissent aussi. C'est un avantage pour les deux côtés. On sait comment notre adversaire a joué les deux premiers matchs, mais ils vont certainement apporter des modifications, il faut qu'on soit vigilants. Nous savons qu'on peut les battre, il faut s'attendre à un dur combat, plus dur que celui livré à Garoua", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Jouer à Yaoundé au lieu de Garoua peut constituer un avantage pour nous, l'important est d'imposer notre jeu à l'adversaire et de démontrer ce dont on est capables sur le terrain".

Alors qu'il devait se dérouler au stade Roumde-Adjia de Garoua, ce match a été délocalisé par la CAF au stade de Yaoundé en raison des difficultés pour la mise en place du système de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage).

La demi-finale retour aura lieu le dimanche 27 juin au stade Olympique du 5-Juillet d'Alger, à partir de 20h00.

L'autre demi-finale de la Coupe de la Confédération mettre aux prises dimanche au Caire les Egyptiens de Pyramids FC aux Marocains du Raja Casablanca (20h00 algériennes).

Programme des demi-finales (aller) de la Coupe de la CAF, prévues dimanche (heures algériennes):

Coton Sport (Cameroun) - JS Kabylie (Algérie) 17h00

Pyramids FC (Egypte) - Raja Casablanca (Maroc) 20h00

NB: les matchs retour se joueront le dimanche 27 juin.