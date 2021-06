Algérie: Les condamnés à mort surprennent par leur bravoure les tribunaux coloniaux

Blida — La bravoure dont ont fait preuve les moudjahidine à l'annonce de leur condamnation à la peine capitale a surpris les membres des tribunaux coloniaux qui s'attendaient plutôt à leur effondrement, a témoigné le secrétaire général de l'Association nationale des anciens condamnés à mort 1954/1962, le moudjahid Senoussi Ben Misra.

Au moment où les juges et leurs adjoints des tribunaux militaires coloniaux français s'attendaient à voir ceux qu'ils condamnaient à mort s'effondre et les supplier pour obtenir clémence, ils étaient surpris de voir ces derniers afficher un sourire à la prononciation de la sentence qu'ils acceptaient sans vaciller et la tête haute, fiers d'offrir leurs vies pour la patrie, a ajouté le Moudjahid Ben Misra dans une déclaration à l'APS à la veille de la célébration de la journée nationale des condamnés à mort, commémorée le 19 juin de chaque année.

Ce moudjahid, aujourd'hui âgé de 81 ans et qui avait rejoint les rangs de l'ALN à 16 ans, ne peut oublier la prononciation de sa condamnation à la peine capitale, lui et un autre moudjahid pour "atteinte à la sécurité de l'Etat français", à l'issue d'un procès qui s'était déroulé alors au tribunal militaire de Médéa. Il ne pourra oublier aussi son transfert avec son co-accusé à la prison de Blida, où étaient détenus 32 autres condamnés à mort.

Leur seule réponse, au juge, était que seul Dieu décide quand il rappellera à lui les personnes et que peut être l'heure sonnera pour lui-même avant même que la décision de leur exécution ne soit appliquée, une prédiction qui s'est, d'ailleurs, concrétisée, a observé M. Ben Misra, puisque ce même juge a été tué par les moudjahidine, une semaine après le procès.

La bravoure des moudjahidine, un exemple pour les jeunes générations

Abordant son évasion avec un autre moudjahid de la prison de Blida, Aami Mohamed a observé qu'ils ont pu s'évader grâce à l'aide de deux gardiens de cet établissement pénitentiaire, un français qui soutenait la cause algérienne pour sa justesse et qui leur avait facilité le contact avec des membres du commandement de la Révolution et un algérien qui avait choisi de fuir avec eux et de rejoindre le maquis au niveau de la Wilaya IV historique pour poursuivre la lutte armée jusqu'à l'indépendance nationale.

Soucieux de transmettre aux jeunes générations les valeurs de l'amour de la patrie, cette même association organise des conférences bimensuelles au profit des universitaires et stagiaires des centres de formation professionnelle, a-t-il dit , soulignant l'intérêt affiché par ces jeunes, à apprendre davantage sur la Guerre de libération nationale.

Ben Misra, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes afin de s'inspirer des sacrifices et de la bravoure de ceux qui ont combattu le colonialisme français et payé un lourd tribut pour qu'ils puissent aujourd'hui jouir de l'indépendance, en préservant la sécurité et la stabilité nationales.

"L'Algérie a été libérée par sa jeunesse et sera construite par sa jeunesse", a-t-il indiqué à la veille de la commémoration de la Journée nationale des condamnés à mort qui marque le 65eme anniversaire de l'exécution le 19 juin 1956 du moudjahid Ahmed Zahana dit Zabana, guillotiné par l'autorité coloniale française.