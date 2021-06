Cote d'Ivoire: Passation de charges - Hervé Patrick Yapi, nouveau directeur général du Masa

En poste depuis 2014, à la tête de la direction générale du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan, (Masa), le professeur Yacouba Konaté, enseignant de philosophie, critique et directeur de galerie d'arts, a passé la main à Hervé Patrick Yapi, logisticien. C'était le 16 juin lors d'une sobre cérémonie de passation de charges.

C'est sous le regard du représentant de l'État de Côte d'Ivoire, docteur William Kouamé, inspecteur général et en présence du chef de cabinet du ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, Monsieur Moïse Aboua, que le directeur sortant a remis les dossiers du marché des arts et du spectacle africain à Hervé Yapi.

Le directeur général sortant, nommé conseiller technique, après avoir traduit tous ses encouragements à son successeur, a invité ce dernier à beaucoup travailler dans un esprit de professionnalisme car dira-t-il « Si on n'a pas une éthique au quotidien, si on ne se montre pas exemplaire dans la gestion des événements, on ne gagne pas la confiance des institutions bailleurs », a-t-il conseillé, avant de révéler qu'il laisse une maison en proie à de grosses difficultés financières.

« Quand l'ancien ministre Maurice Bandama quittait le ministère de la Culture, je me sentais aussi en situation de devoir partir, mais je suis resté parce qu'à l'époque on avait 300 millions de dettes à payer, sans parler des 42 mois d'arriérés pour moi le directeur général sortant. J'ai espoir que tout rentrera dans l'ordre pour le rayonnement du Masa », a-t-il ajouté.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Après la signature des procès-verbaux et sous la supervision du chef de cabinet, l'Inspecteur général a remercié le professeur Yacouba Konaté pour le travail abattu et a invité son successeur à maintenir le cap, pour le développement culturel des pays africains à travers un Masa plus attrayant.

Le nouveau directeur général du Masa, Hervé Yapi, lui, a promis « assurer pour ce challenge l'aventure entrepreneuriale sur la base du succès et du positionnement de l'événement, au plus haut niveau dans l'industrie de l'art ivoirien »