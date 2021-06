Ile Maurice: L'avocat Goodary réprimandé par le Bar Council

Retiendra-t-il la leçon à l'avenir ? Saura-t-il respecter son code d'éthique et faire honneur à sa toge ?

En tout cas, Me Anoup Goodary n'est pas sorti indemne dans le cadre de sa convocation pour 'breach of ethics' devant le Bar Council. Celui-ci a tranché ce vendredi 18 juin.

Anoup Goodary a essuyé une réprimande par le Conseil de l'ordre des avocats aujourd'hui vendredi 19 juin.

Insatisfait de ses explications, le Bar Council dit espérer que ses agissements ne se reproduisent pas dans le futur dans le but d'éviter que la profession légale is brought into disrepute.

" In light of the above findings, the Council was minded to refer the matter to the Supreme Court pursuant to Section 13(3) of the MBA Act but being given his apologies, the Council has decided that a reprimand would be the most appropriate sanction in the present matter," indique-t-on dans le document.

Et l'homme de loi qui a, dans une récente vidéo publiée le vendredi 18 juin, remis en question l'information des journalistes à l'effet qu'il avait en effet présenté ses excuses au Bar Council.

Toute cette affaire fait suite à la publication de deux vidéos réalisées par Anoup Goodary. La première concerne une mise-en-scène en collaboration avec un humoriste sur les 'Avengers' et l'autre porte sur des critiques qu'il a émises contre une magistrate qui avait renvoyé une affaire en Cour.