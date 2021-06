Ile Maurice: Éducation - Les élèves des grades 7, 8 et 9 reçoivent leurs manuels ce lundi

Les choses sérieuses commencent pour les élèves du primaire et du secondaire ce lundi. En effet, les apprenants commenceront la nouvelle année scolaire à la maison, en suivant les cours en ligne ou sur les quatre chaînes de la télévision nationale, et ce n'est que le 5 juillet qu'ils reprendront le chemin de l'école. En attendant, pour qu'ils puissent commencer le programme scolaire, les élèves des grades 2 à 6 ont reçu leurs livres au cours de la semaine, et ceux des grades 7 à 9 les obtiendront ce lundi.

Selon le ministère de l'Éducation, la livraison des manuels pour les élèves des grades 7 à 9 a été effectuée hier dans tous les établissements secondaires de l'île. «Les responsables d'établissements aviseront les parents qu'ils pourront récupérer les manuels à l'école», nous informe-t-on.

Le hic, c'est que la reprise est prévue ce lundi et ces élèves suivront les premières classes sans manuels. «Comment fera mon enfant sans livre ?» se demande Hayfaa, une mère de famille. «Sans ses notes, il ne pourra pas suivre.» Un autre père de famille explique qu'il aurait été préférable de distribuer les manuels avant le début des cours. «Les enfants auraient pu alors lire les notes et se préparer avant la rentrée.»

Le ministère de l'Éducation rassure que les élèves ne seront pas pénalisés. «Les élèves pourront suivre les programmes télévisés qui seront déjà très structurés. De plus, si un élève a raté un programme, il pourra le revoir sur le Student Support Portal. Il n'aura qu'à se connecter pour y avoir accès», nous expliquet- on. «Le ministère a été réactif et a fait en sorte que les élèves ne soient pas pénalisés.»

PSAC: les résultats des examens de rattrapage connus ce lundi

Selon une source fiable, nous avons appris que les résultats pour les «resit examinations» seront connus ce lundi. Pour rappel, ces examens ont eu lieu du mardi 8 au jeudi 10 juin pour les élèves de grade 6 ayant présenté des raisons justifiées pour ne pas avoir pris part aux épreuves du Primary School Achievement Certificate, ainsi que pour ceux qui ont échoué dans une matière lors des derniers examens.