Algérie: Les derniers développements de la question sahraouie au cœur d'une rencontre diplomatique à Alger

Alger — Les derniers développements de la question sahraouie ainsi que les voies et moyens de renforcer le soutien au peuple sahraoui, ont été jeudi au centre d'une rencontre politico-diplomatique tenue à Alger.

Organisée conjointement par l'ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et l'Ambassade de l'Afrique du Sud à Alger, la rencontre a été rehaussée par la présence de 15 ambassadeurs accrédités en Algérie représentant des pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, selon l'agence de presse sahraouie (SPS).

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur sahraoui à Alger a présenté un exposé sur les derniers développements de la cause sahraouie, soulignant les acquis remportés par le peuple sahraoui depuis la rupture du cessez-le-feu le 13 novembre 2020.

M. Taleb Omar a mis en avant les importantes victoires accomplies ainsi que les défaites successives du régime marocain.

La réunion de secrétariat national a mis en avant les positions indéfectibles de l'Algérie en faveur du peuple sahraoui et l'ensemble des causes de libération dans le monde sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Pour sa part, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud , Patrick Rankhumise a réaffirmé le soutien de pays au combat du peuple sahraoui, qualifiant cette réunion d'"importante".

Il est temps que la communauté internationale assume ses responsabilités et impose des décisions courageuses pour amener le Maroc à respecter les chartes de l'UA et de l'ONU en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, car il s'agit d'une cause de décolonisation.

Les diplomates participant à cette rencontre ont unanimement soulevé le retard accusé dans la mise en œuvre du processus de décolonisation au Sahara occidental, appelant l'ONU à s'acquitter pleinement de son rôle à savoir, s'assurer du respect de la loi et de la légitimité.

Mettant l'accent sur la bravoure du peuple sahraoui et son combat pour la liberté et l'indépendance, les ambassadeurs se sont félicités du retour du président sahraoui Brahim Ghali sain et sauf après son hospitalisation en Espagne.

La rencontre coïncide avec le 51e anniversaire du soulèvement de Zemla, célébré ces derniers jours par le peuple sahraoui.