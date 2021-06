Sénégal: Tambacounda - Une subvention de près de 14 millions pour les comités de développement de quartiers

Tambacounda — La mairie de Tambacounda a remis, samedi, à ses 20 comités de développement de quartiers, une subvention d'une valeur de 14, 600 millions de francs CFA et des bacs à ordures.

Cette action, destinée à rendre la capitale orientale plus propre, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets (SINVAD) dont le but est de faire de " Tambacounda, ville propre", une réalité.

"Seize comités de développement de quartiers de Tambacounda recevront 50 poubelles chacun et plus de 300 autres poubelles seront remises aux trois quartiers les plus dynamiques sélectionnés sur des critères bien définis', a expliqué le maire, Mame Ballo Lo.

A cela s'ajoute un appui financier de cinq millions FCFA, qui sera réparti à raison de 250 000 FCFA par quartier.

"Ces financements exécutés sur fonds propres par la Mairie pour la deuxième année consécutive, prouvent que nous nous sommes inscrits dans la capitalisation et la durabilité du projet de gestion des ordures ménagères dans la commune", a indiqué le maire.

Le coordonnateur du SINVAD, Maodo Ndao, dit noter un meilleur engagement et une réelle prise en charge des populations de leur propre destin dans les quartiers.

Il annonce que sa structure va travailler avec les quartiers pour une meilleure sensibilisation et un meilleur ancrage des questions liées à la gestion des déchets domestiques.

Selon lui, l'objectif est d'arriver à une amélioration de la collecte et du traitement des déchets afin de rendre propre la commune de Tambacounda.