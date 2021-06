Angola: Réunion lundi de la Commission multisectorielle de la biennale de Luanda

Luanda — La Commission multisectorielle du Forum biennal-panafricain de Luanda pour la culture de la paix évaluera lundi le niveau d'exécution des actions programmées pour l'événement, qui aura lieu en octobre de l'année en cours.

Selon un communiqué de la commission, le programme biennal réserve, entre autres activités, des discussions sur le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption et la protection des femmes contre les violences domestiques, la résolution des conflits, ainsi que les défis pour le renforcement du dialogue et l'amitié entre les peuples.

Co-organisé par le Gouvernement angolais, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO) et l'Union africaine (UA), l'événement vise à impliquer les pays africains dans une chaîne visant à promouvoir une culture de la paix.

La biennale de Luanda vise également à promouvoir l'harmonie et la fraternité entre les peuples à travers des activités et manifestations culturelles et civiques, avec l'intégration des élites africaines et des représentants de la société civile, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que des intellectuels, des artistes et des sportifs.

En cinq jours d'activités, Luanda se transformera en un espace d'échange et de promotion de la culture africaine, impliquant des individus liés aux arts, à la politique, à la société, entre autres.