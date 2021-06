Algérie: Forum régional sur les programmes nationaux de recherche scientifique prioritaires

Ouargla — Les questions relatives aux programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique prioritaires ont été débattues samedi par des enseignants-chercheurs et partenaires socio-économiques lors d'un forum régional tenu à l'Université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO).

La rencontre, à laquelle ont pris part des représentants de différentes organisations socio-économiques et des enseignants-chercheurs issus des universités d'Ouargla, Ghardaïa et El-Oued, a pour objectif la création d'un espace de coopération et de partage du savoir ainsi que des projets de recherche innovants dans les trois programmes nationaux sur la santé du citoyen, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, a expliqué le recteur de l'UKMO à l'APS, Mohamed Tahar Halilat.

Elle se veut aussi une contribution à la valorisation et l'exploitation des résultats de la recherche scientifique en rapport avec la promotion de la santé de la population, la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables, a-t-il souligné.

"Des webinaires et des rencontres de sensibilisation ont été organisés au profit de la communauté scientifique et des secteurs partenaires", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la directrice générale de l'Agence thématique de recherche en biotechnologie et science agroalimentaire (ATRBSA), Lynda Boutekrabt, a salué les efforts menés par l'université d'Ouargla pour réussir cette rencontre régionale offrant une opportunité aux participants, dont des chercheurs et représentants des partenaires socio-économiques, de montrer leur savoir faire dans les différents domaines scientifiques, en prenant en considération les spécificités et les besoins de la région du sud du pays.

De son côté , le directeur général de l'Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS), Nabil Aouffen a souligné l'importance de telles initiatives visant à rapprocher les visions et les positions de la communauté scientifique et le monde socio-économique.

Organisé par l'UKMO en coordination avec la DGRSDT, l'ATRBSA, l'ATRSS, le forum s'est déroulé en trois ateliers sur les thèmes de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen.