Algérie: Législatives - La participation du parti de "Jil Jadid" était pour "trouver des solutions politiques en vue d'édifier l'Algérie nouvelle

Alger — Le président du parti de "Jil Jadid" Sofiane Djilali a affirmé, samedi à Alger, que le but de la participation de son parti aux élections législatives du 12 juin 2021, était dans l'objectif de " contribuer à trouver des solutions politiques, en vue d'édifier l'Algérie nouvelle et opérer le changement et non de remporter des sièges au Parlement".

"Cette échéance était supposée être un moyen idoine de résoudre la crise politique actuelle qui n'a que trop durer, en réponse aux ambitions et aux intérêts de la société et non de remporter uniquement des sièges au parlement", a indiqué Djilali Sofiane dans une conférence de presse après la proclamation des résultats préliminaires des législatives.

Le responsable de cette formation politique estime que l'abstention des électeurs a " contribué grandement au retour des partis traditionnels qui ont une représentation forte au sein des Assemblée locales élues, d'autant qu'ils ont pu défendre leurs voix et s'imposer, en arrachant un nombre considérable de sièges".

Appelant à " travailler davantage, à l'avenir, en vue d'être en mesure de convaincre les citoyens, en vue de participer aux prochaines échéances", le président de Jil Jadid a indiqué que son parti " porte un projet de société et un programme prometteur au service de la Patrie et qu'"il poursuivra la lutte, en vue de concrétiser le changement escompté".