Algérie: Exploitation économique des enfants - Vers le lancement d'une étude de terrain

Alger — La Déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a annoncé samedi à Alger le lancement prochain par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) d'une étude de terrain sur l'exploitation économique des enfants à l'échelle nationale, et ce, en coordination avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux d'une conférence de wilaya sur l'enfant algérois, organisée par l'association El-Anis, Mme Cherfi a évoqué certains cas d'exploitation économique des enfants, notamment ceux qui vendent du pain sur les routes et ceux exploités dans la mendicité.

Rappelant la deuxième édition du concours national "Dessine, raconte et chante", lancé par l'ONPPE le 1er juin dans le but de permettre aux enfants de s'exprimer à travers le dessin, le chant ou l'écriture, et dont les résultats seront annoncés le 15 juillet, Mme Cherfi a invité les enfants à travers l'ensemble du territoire national à participer en force à ce concours.

La présidente de l'ONPPE a, par ailleurs, salué le rôle de la société civile dans la protection et la promotion de l'enfance, notamment par ses actions de proximité et de terrain, évoquant, dans ce cadre, le Réseau de la société civile pour le renforcement des droits de l'enfant qui compte près de 150 associations nationales et locales.

De son côté, le président de l'association El-Anis, Adel Lahbib, a fait savoir que cette conférence de trois jours, organisée en coordination avec la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger sous le thème "Eduquer à la citoyenneté", réunit des enfants des centres culturels, des maisons de jeunes et des scouts.

Elle se veut un espace de rencontre pour ces enfants des différentes communes de la capitale qui pourront à cette occasion prendre connaissance de leurs droits, notamment à la santé, à la protection et à la participation, et s'imprégner de la culture de la sécurité routière.