Ethiopie: Moment important pour le pays dans la perspective d'élections démocratiques, libres et équitables

Addis Abeba — Le 21 juin prochain, l'Éthiopie organisera des élections législatives et régionales ainsi qu'un référendum pour la création d'un onzième État régional. Initialement, le vote devait avoir lieu le 5 juin, mais il a été reporté en raison de problèmes logistiques,

" C'est un moment important pour l'Éthiopie dans une tentative d'élections démocratiques, libres et équitables ", rapportent à l'Agence Fides des sources de l'Église locale.

Les préoccupations en matière de sécurité restent élevées, notamment après le meurtre de huit travailleurs humanitaires au cours des derniers mois, que le gouvernement américain a également dénoncé. "Nous demandons à tous les acteurs armés de permettre et de faciliter un accès sans entrave, cohérent et sûr à l'aide et aux travailleurs humanitaires pour qu'ils puissent atteindre toutes les personnes dans le besoin", ont-ils déclaré depuis l'ambassade des États-Unis en Éthiopie. "Le gouvernement éthiopien, précise la note, a un rôle central à jouer pour assurer la sécurité des civils, y compris la communauté humanitaire.

Toutefois, le vote n'aura pas lieu partout le 21 juin. Les bureaux de vote resteront fermés dans 54 districts du pays et dans le Tigré, où les combats se poursuivent (voir Agenzia Fides 18/6/2021) et où la population vit dans une pauvreté totale. Les niveaux de malnutrition dans le nord-ouest de la région touchent en particulier les enfants, les femmes enceintes et les nouvelles mères en période d'allaitement.