Cameroun: Linda Raymonde - Hymne à la fidélité

C'est le thème principal qu'aborde l'artiste pour son retour sur la scène discographique.

C'est une artiste visiblement accomplie et affable que le public a pu voir dans le clip vidéo de son nouveau single intitulé : « Infidèle ». Un brassage de rythmes maîtrisés et de sonorités colorées qu'accompagne une voix suave et langoureuse. De la soul au bikutsi, Linda Raymonde fait un tour d'horizon du thème de l'infidélité sur toutes ses coutures. Pour la chanteuse, ce nouveau single est une sorte de cliché calqué sur la base des réalités quotidiennes en termes d'infidélité. En amour comme dans toutes les relations humaines, elle est présente. « L'illustration dans le clip est un cas de figure parmi tant d'autres.

Il s'agit bien de l'infidélité de l'homme avec un grand H. Car elle ne se limite pas seulement dans nos foyers, mais s'étend à nos relations entre collègues, camarades et amis qui sont fausses et truffées d'hypocrisie et de mensonge », confie la chanteuse.