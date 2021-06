Afrique: Participation du centre international de Tunisie pour l'économie culturelle numérique à la foire du livre du 17 juin au 27 juin à la cité de la culture - Des livres audios et six essais par des voix féminines au programme

Le centre international de Tunisie de l'économie culturelle, qui participe à l'actuelle session de la foire du livre , représente un espace pour l'innovation et la création dans le domaine de la culture numérique et se considère ainsi comme un laboratoire pour la recherche, l'expérimentation ainsi que l'accompagnement des entreprises et la publication des études dans le domaine culturel.

Le centre œuvre également à promouvoir la culture numérique et à encourager l'utilisation des nouvelles technologies, et ce, à travers la réalisation de projets artistiques novateurs, notamment auprès des jeunes.

En marge de cette nouvelle édition de la foire du livre, le centre présente un nouveau projet culturel numérique à travers l'adaptation audio de certains livres, dont notamment le fameux livre de l'écrivain tunisien Ali Douagi, "Longues, longues étaient mes nuits à cause de lui", enregistré par d'éminents acteurs tunisiens à l'instar de Raouf Ben Amor. Une première production du livre sawti intitulée « bisawtihonna » (avec leurs voix) a été produite par des plumes féminines, à l'instar de Dalila Meftahi, Chekra Rammah ... ..

Toujours dans le cadre de la foire du livre, le centre international de Tunisie pour l'économie culturelle numérique participe avec un rayon présentant des entreprises innovantes et organisant des conférences sur le thème du livre , de l'édition et la publication ainsi que les technologies numériques.

Le projet « avec leurs voix » a été soutenu par le centre qui met en avant six essais de femmes de différents profils qui se sont exprimées à travers des textes poétiques ou dramatiques qui ont été enregistrés par la suite. Ces textes libres et, libérés parlent d'amour, de vie, de joie, de tristesse, de solitude, racontés par des femmes, artistes, créatrices avec un vécu différent et des émotions différentes.