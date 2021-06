Tunisie: Canicule - Adopter les gestes de prévention pour éviter les complications

interview

La chaleur a certainement des effets très néfastes sur la santé de l'être humain, surtout lorsqu'on s'expose durant de longues heures au soleil. Certes, le soleil a des bienfaits sur la santé et sur notre organisme, puisqu'il nous apporte de la vitamine D, mais lorsqu'on en abuse et qu'on ne se protège pas contre le soleil, cela peut dégénérer et nous causer de graves problèmes. Quels sont les effets néfastes des coups de chaleur sur la santé humaine? Comment se protéger et prévenir ces complications et que faire en cas de coup de chaleur ou de soleil ? Dr Sarra Mohsen, gériatre, répond à nos questions.

Canicule et forte chaleur, quelles conséquences sur la santé de l'être humain en général ?

La canicule peut être responsable chez l'homme de coups de chaleur et de déshydratation. Elle peut aussi révéler une maladie sous-jacente comme une pathologie cardiovasculaire rénale ou endocrinienne.

Quels sont les risques d'une longue exposition au soleil ?

Les rayons «ultraviolets» peuvent être provoqués par le soleil, une source naturelle, mais aussi ils peuvent être artificiels, comme les lampes de bronzage. Leurs dangers sont très nombreux, car ils pénètrent dans l'épiderme et peuvent agir même sur les yeux. L'exposition excessive au soleil et aux rayons ultraviolets peut provoquer des dommages irréversibles, et dans certains cas graves, qui peuvent même être mortels. L'exposition au soleil présente des risques, notamment sur la peau car elle provoque des coups de soleil, et un vieillissement prématuré de la peau, comme elle peut causer également des allergies, et dans les cas les plus graves, des cancers. Pour les yeux, des lésions graves peuvent apparaître à court terme, comme une ophtalmie (un «coup de soleil» de l'œil), ou à plus long terme, comme la cataracte ou les dégénérescences de la rétine. C'est pour cela qu'il faut se protéger et protéger ses yeux en portant des lunettes de soleil médicales, un chapeau pour se protéger le crâne et boire beaucoup d'eau afin d'éviter la déshydratation.

Quels sont les bons gestes à adopter pour éviter une éventuelle déshydratation et d'autres complications?

Pour éviter le risque d'avoir un coup de soleil ,il faut tout d'abord éviter de sortir aux heures les plus chaudes (entre 11h00 et 16h00). Si on est obligé de sortir, il faut, dans ce cas-là, avoir une bouteille d'eau pour s'hydrater régulièrement, un spray rempli d'eau fraîche peut aider à se rafraîchir le visage au cours de la sortie, un chapeau sur la tête et essayer de marcher à l'ombre. A l'intérieur de la maison, il faut fermer les volets aux heures les plus chaudes et aérer la maison. Avoir un ventilateur ou un climatiseur chez soi peut aider également à éviter les coups de chaleur. S'hydrater régulièrement et donner à boire aux personnes âgées dépendantes qui n'ont plus la notion de soif entre 1,5 et 2 litres par jour pour prévenir les coups de chaleur et éviter les complications possibles.

Quels sont les signes d'un coup de soleil et que faut-il faire dans ce cas-là ?

Il faut surveiller les personnes âgées et être vigilants dès l'apparition de ces signes qui sont dus à un coup de chaleur et qui nécessitent une prise en charge médicale urgente. Les signes alarmants sont, en effet, rougeur du visage, fièvre, vertiges, malaise, crampes musculaires, confusion...