Algérie: Ligue 1 algérienne - La JSS redevient dauphin, et met la pression sur l'ESS

Alger — La JS Saoura a très vite reconquis sa place de Dauphin, au détriment du MC Oran, qui n'aura siégé finalement qu'une petite heure à cette deuxième place, après sa victoire contre le MC Alger (2-1), remportée samedi après-midi, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

Le club d'El Hamri était en effet le premier à jouer ce samedi, et son précieux succès contre le Doyen lui avait permis de détrôner provisoirement la JSS, et de s'emparer seul de cette deuxième place avec 47 points. Soit à six longueurs du leader Sétifien, qui lui jouera dimanche, en recevant le voisin CA Bordj Bou Arréridj.

Mais la joie du MCO a été finalement de courte durée, car les gars de Béchar, qui ont joué une heure plus tard contre la JSMS, ont réussi à l'emporter (3-0), grâce à Messaoudi (15'), Boubekeur (40') et Hamidi (51'), reprenant par la même occasion leur deuxième place, avec désormais 49 points. Ce qui les maintient dans un très bon couloir dans la course au titre.

A noter que l'ancien joueur du MC Alger, Hicham Nekkache, qui évolue actuellement au MC Oran, a été l'auteur d'une assez belle prestation contre ses anciens camarades, en marquant notamment le deuxième but à la 84' minute.

Le premier but ornais a été l'œuvre de Benali, à la 38' minute de jeu, alors que le MC Alger avait arraché égalisation, l'espace d'un instant, par Tahar 83', soit une petite minute avant que Nekkache ne plante la deuxième banderille.

Les autres matchs de ce samedi ont également tourné à l'avantage des clubs hôtes, à commencer par le WA Tlemcen, qui a dominé l'Olympique de Médéa (3-1), grâce notamment à Touil, auteur d'un doublé aux 69' et 79'.

De son côté, le NC Magra a battu l'USM Bel-Abbès grâce à un but unique, signé Demane en toute fin de match (88'), alors que le Paradou AC s'est incliné sur le même score dans son derby algérois contre le CR Belouizdad.

Un précieux but, inscrit par Bouchar à la 33' minute, et qui permet au Chabab de se maintenir au pied du podium (4e/46 pts), au moment où le PAC recule à la 10e place, du classement général, avec 34 unités.

De son côté, l'US Biskra s'est donné une grosse frayeur contre le RC Relizane, car après avoir confortablement mené au score (3-1), il a concédé un deuxième but devant Hellal Mohamed Walid, à la toute dernière minute du temps réglementaire. Ce qui l'avait obligé à disputer les quatre minutes de temps additionnel avec une certaine peur au ventre, surtout que le RCR n'avait rien voulu lâcher.

Le score est finalement resté de trois buts à deux, jusqu'au coup de sifflet final, au grand bonheur de l'USB, qui rejoint l'AS Aïn M'lila à la 11e place avec 31 points, alors que le RCR reste scotché à la 16e place, avec seulement 26 unités au compteur.

Vendredi, en ouverture de cette 26e journée, c'est le CS Constantine qui avait réalisé la meilleure affaire, en allant s'imposer (3-2) chez le voisin AS Aïn M'lila.

Un précieux succès en déplacement, qui lui a permis de hisser à la 6e place du classement général, avec 39 unités. Soit à égalité de points avec l'USM Alger et le MC Alger, alors que l'ASAM, qui avait relativement bien démarré la saison avant de traverser un long passage à vide continue à régresser au classement général, puisqu'il se retrouve désormais au 11e rang, avec seulement 31 unités au compteur.

Pour sa part, et malgré l'avantage du terrain, l'ASO Chlef a été tenu en échec par le NA Hussein Dey (1-1), alors que les choses avaient relativement démarré pour lui, puisqu'il avait commencé par mener au score, et dès la huitième minute de jeu, grâce à un but précoce d'Ameur Bouguettaya. Mais s'était sans compter sur la ténacité des Sang et Or, qui luttent pour leur survie, et qui à force d'insister ont fini par arracher l'égalisation à l'ultime seconde du temps additionnel, grâce au défenseur Zine El Abidine Sebbah (90'+6).

Un nul qui n'arrange aucune des deux équipes, car si les Chélifiens réalisent une toute petite progression (13e/28 points), le Nasria lui, reste scotché à sa 17e place, avec seulement vingt-deux unités au compteur.

Cette 26e journée se clôturera avec le déroulement du Classico USM Alger - JS Kabylie, reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris à la Coupe de la CAF.

En effet, le club du Djurdjura défiera le club camerounais du Coton Sport Garoua ce dimanche à Yaoundé, pour le compte des demi-finales "aller".