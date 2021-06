Algérie: Cause palestinienne - La LA souhaite une position européenne "cohérente"

Le Caire — Le secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul-Gheit, a exprimé dimanche son espoir de voir une "position européenne plus unie et plus cohérente concernant les droits des Palestiniens, exprimant sa préoccupation par rapport aux positions de certains pays européens.

Cette déclaration a été faite lors de la rencontre du secrétaire général de la Ligue arabe avec le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont évoqué le conflit israélo-palestinien, indique un communiqué de la Ligue.

M. Aboul-Gheit a exprimé son espoir de voir une "position européenne plus unie et plus cohérente concernant les droits des Palestiniens", a indiqué la ligue dans le communiqué.

"Cela donne des messages décevants à la partie arabe", a affirmé M. Aboul-Gheit. Représentant 22 Etats arabes, la LA soutient la création d'un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec El-Qods-Est comme capitale, sur la base de la solution à deux Etats proposée par l'ONU.