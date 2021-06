Algérie: La SEAAL annonce une suspension dans plusieurs communes d'Alger

Alger — Des travaux obligatoires de réparation d'une canalisation principale de transfert d'eau qui débuteront ce dimanche, pour une durée de 24 heures, engendreront une suspension de l'alimentation en eau potable qui impactera plusieurs communes d'Alger, a indiqué la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) dans un communiqué.

Ces travaux localisés dans la commune de Hydra sont "nécessaires", considérant le volume important de déperdition de la ressource, a précisé la même source.

Ils engendreront, selon le communiqué, une suspension de l'alimentation en eau potable qui impactera les communes suivantes : Bouzareah (en totalité), Béni Messous (en totalité), Cheraga (en totalité, hors Bouchaoui centre), Dely Brahim (en totalité, hors Zhun Ain Allah), Ben Aknoun (en totalité, hors cité Malki et Rue Doudou Mokhtar, 120 logements de la présidence, Cité DGSN et Chemin Maklay), El Biar (Gué Soleil, El Mandor et Rue Louis Rougé).

Cette suspension touchera, en outre, les communes de Oued Koriche (Beaux fraisiers, Frais Vallon et Scotto), Rais Hamidou (Beau séjour, Sidi El Kebir, Rue Mabrouk Belahcene, Cité Cosider et Cité 22 membres) et Bologhine (Zeghara, Notre Dame d'Afrique, Diar El Kheloua Cité et lotissement, Rue Ali Ourak et Lotissement Jais), a ajouté la SEAAL, précisant qu'une remise en service de l'alimentation en eau potable se fera progressivement dès l'achèvement des travaux.

Elle conseille, en outre, ses abonnés de laisser couler à faible débit un des robinets d'eau froide pendant quelques minutes, après la remise en eau, afin de chasser l'air qui pourrait se trouver dans les branchements.

Tout en s'excusant auprès de ses clients des désagréments causés par ces travaux, la SEAAL met à leur disposition, pour toute information, le numéro de son centre d'accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24, ou l'adresse mail CATO : mail.1594@seaal.dz et les invite à consulter ses pages Facebook \\SEAAL_Alger_Centre, \\SEAAL_AlgerEst, \\SEAAL_Alger_Ouest et \\SEAAL_Tipaza.