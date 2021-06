Tunisie: Natation | Eau Libre (10 km) - Oussama Mellouli qualifié aux jeux Olympiques de Tokyo 2020

L'ex-champion du monde et olympique Tunisien, Oussama Mellouli (37 ans), s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir terminé à la dixième place de la course qualificative des 10 km en eau libre, disputée dimanche à Setubal au Portugal.

Le nageur tunisien a couvert la distance en 2h55 minutes et 60 secondes.

Champion olympique et champion du monde du 1 500 mètres nage libre, aux JO de Pékin en 2008 et de Rome en 2009, Mellouli est devenu le premier champion olympique tunisien en natation et le second médaillé d'or après Mohammed Gammoudi en 1968.

Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, il a remporté la médaille d'or du 10 km en eau libre et la médaille de bronze du 1 500 mètres nage libre. Il est le sportif tunisien le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques avec deux médailles d'or et une médaille de bronze.