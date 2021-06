Maroc: L'offre hôtelière profite aux MRE comme aux résidents

La Fédération nationale de l'industrie hôtelière bien inspirée

L'injustice était trop criante pour qu'elle perdure. En cette période estivale où il est difficile de faire fi d'une irrésistible envie de voyager, les offres promotionnelles et autres tarifs préférentiels étaient attendus fébrilement pas tous. Mais au final, ils n'étaient réservés qu'aux Marocains résidant à l'étranger. La colère et l'indignation des nationaux ont longtemps couvé avant d'exploser sur les réseaux sociaux. Assez en tout cas pour pousser les professionnels du secteur touristique à changer leur fusil d'épaule et à faire machine arrière.

En effet, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH) a décidé de ne plus réserver ses remises exceptionnelles aux MRE, mais de les étendre à l'ensemble des Marocains, alors qu'à la base, la remise de 30% n'était destinée qu'aux premiers nommés. En rattrapant ainsi une incompréhensible et méprisante maladresse, la FNIH sort grandie d'une polémique qui n'aurait jamais dû exister. Au vrai, il aurait été plus simple d'opter pour cette solution dèsle début au lieu de créer moult remous et incompréhensions. Vaut mieux tard que jamais, dirons nous.

Cette décision diffusée par le biais d'un communiqué daté du 18 juin, émanant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, est une manière de remettre les pendules à l'heure et d'éteindre la flamme protestataire qui brûlait ces derniers jours sur le web. D'autant qu'elle offre des réductions de 30% à l'ensemble des citoyennes et citoyens marocains du 15 juin au 15 septembre, MRE ou pas, et en plus, les enfants de moins de 12 ans bénéficient dans ce même cadre, d'un séjour gratuit dans la chambre de leurs parents. A condition bien évidemment de réserver directement sur place ou bien via les sites commerciaux des établissements d'hébergement.

Certes, on ne va pas sauter de joie au plafond, mais dans l'ensemble, l'offre est satisfaisante et la réaction de la FNIH à la hauteur des attentes, contrairement à l'ONCF. Et pour cause, l'Office national des chemins de fer n'a toujours pas eu la bonne idée de remettre en cause son tarif de bienvenue exclusivement réservé aux MRE. Intitulée "Ahlan", cette promotion offre une réduction de 50% sur le billet aller/retour de et vers toutes les destinations ferroviaires et à bord de tous les trains Al-Boraq, Al Atlas et TNR. Elle est valable pour toute la période estivale (15 juin-15 septembre) sur présentation d'un billet d'entrée et de sortie du Maroc. Une prise de position incompréhensible qui a pour effet de frustrer encore plus la majorité des Marocains pour qui le train est essentiel, surtout en période de vacances.

C.E