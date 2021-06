Maroc: L'Olympique sur la bonne voie du retour parmi l'élite

OCK-CJBG : 1-0

L' OCK et le CJBG ont des ambitions diamétralement opposées. En effet, l'Olympique Club de Khouribga ambitionne de retourner à la cour des grands, tandis que la Jeunesse de Benguérir, mal lotie, tente de quitter la zone des turbulences. Le CJBG de Hassan Regrag s'est contenté d'un match nul devant le CAK lors de la dernière journée, alors que l'OCK d'Abdelaziz Karkach a glané trois points à Kénitra. Les intentions des locaux étaient donc claires et dès la 18ème minute de jeu, Capello reçut un beau service, mais au lieu de le concrétiser,sa frappe se perdit dans le décor.

Les visiteurs, trop méfiants, se contentaient de contre-attaques timides sans danger pour Akid. A la 26', Kalii pénétra dansla surface de réparation, tira, maissa balle heurta la main de Laabidi . Après consultation de la VAR, l'arbitre accorda un penalty aux Phosphatiers. Amaanan, d'une frappe sèche, logea le cuir au fond des filets de Mohamed Sabir. Six minutes après, Fatouaki, tête à tête avec Akid,marqua un but en situation de hors-jeu. Une fois de plus, la VAR trancha en faveur des coéquipiers d'Amaanan. Les visiteurs exerçaient un pressing constant sur les Phosphatiers et cela faillit porter ses fruits quand Laabidi, d'un superbe heading, menaça les buts du gardien khouribgui (42'). L'équipe de Benguérir se créa de nombreuses opportunités franches, toutefois, elle trébucha devant une défense bien regroupée autour d'un gardien impérial et décisif dans ses interventions.

Au retour des vestiaires, les Khouribguis se ressaisirent et décidèrent de mieux maîtriser le jeu pour aggraver le score le plus vite possible. A la 63', Capello, en position idéale manque l'immanquable. La riposte vint de l'ex-sociétaire de l'OCK Ouchen dont la reprise de tête passa légèrement au-dessus de la cage d'Akid. Le remuant Tomi Sung qui fut un poison pour la défense adverse, rata deux occasions en or pour aggraver le score à la 73' et à la 80'. Cette victoire permet au club phosphatier d'occuper la deuxième place du classement général et d'être parmi les candidats au retour chez l'élite.

Résultats

Voici les résultats complets des matches de la 27è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football:

Vendredi

KACM-WST : 3-1

WAF-ASS : 2-1

SM-UTS : 2-3

IZK-KAC : 0-1

OD-CAK : 1-0

JSS-RAC : 5-0

OCK-CJBG : 1-0

TAS-RBM : 2-0

Classement

1-JSS: 53 pts

2-OCK: 49 pts

3-OD: 46 pts

4-WAF: 45 pts

5-UTS: 42 pts

6-IZK: 37 pts

SM: 37 pts

8-ASS: 34 pts

KAC: 34 pts

10-RAC: 32 pts

11-RBM: 31 pts

12-CAK: 30 pts

KACM: 30 pts

14-CJBG: 29 pts

TAS: 29 pts

16-WST: 19 pts