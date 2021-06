Algérie: Batna - Coup d'envoi des épreuves du baccalauréat pour les détenus

Batna — Le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, a donné dimanche depuis l'établissement de rééducation Hamla de Batna le coup d'envoi des épreuves de baccalauréat pour les détenus, session de juin 2021, en présence des autorités civiles et militaires.

Après avoir procédé à l'ouverture de l'enveloppe de l'épreuve de la langue arabe de la filière lettres et philosophie, le même responsable a souligné "l'importance" de la politique de réinsertion tracé par l'Etat algérien à travers la prise en charge des détenues dans les établissements pénitentiaires à l'échelle nationale.

Ces candidats se répartissent sur 47 établissements pénitentiaires retenus en tant que centres d'examens par l'Office national des examens et concours (ONEC) relevant du ministère de l'Education nationale, a-t-il précisé, ajoutant que ces candidats ont été inscrits dans les filières lettres et philosophie, lettres et langues étrangères, mathématiques, sciences expérimentales, gestion et économie, génie électrique et génie des procédés.

Le même responsable a, en, outre, rappelé que 4.103 détenus, dont 45 détenues, répartis sur 46 établissements pénitentiaires ont passé la semaine dernière les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) avec une hausse de 48 % par rapport à la session 2019/2020.

Il a également souligné que le nombre d'encadreurs dans les établissements pénitentiaires à l'échelle nationale est de 1.061 dont 83 relevant de la Direction générale de l'administration pénitentiaires et de la réinsertion.

A noter que le nombre de candidats au baccalauréat au sein de l'établissement pénitentiaire de Hamla est de 181.