Afrique: Sur initiative de la Mairie de Golfe 1, les abords du 4ème Lac mis au propre par les populations

A travers une énième opération de salubrité ce Samedi 19 Juin 2021, la Mairie de Golfe 1, Bè Afédomé, les populations des quartiers riverains du 4ème Lac, situé dans la zone Est de Lomé et frontière nord de la zone portuaire, munies de balaies, houes, coupe-coupe râteaux et autres et appuyés par les agents des forces de l'ordre et de sécurité Police et gendarmerie), ont mis au propre les abords de cette rétention d'eau construite par le gouvernement togolais pour accueillir les eaux de ruissellement et éviter les inondations.

Il s'agissait d'une opération qui a connu outre les populations mobilisées par l'ONG CoJD et l'Association Douménéko, celle des chefs traditionnels, des agents de la Mairie de Golfe 1 avec à leur tête le Maire principal, Joseph Koamy Gomado. Le préfet du Golfe Le Commissaire Atabu a également fait le déplacement de la berge de ce 4ème Lac pour apporter son soutien à cette opération mais aussi et surtout prodiguer des conseils aux riverains sur les règles d'hygiène de vie à adopter.

« C'est encore une opération de salubrité, ce n'est pas la première fois que nous sommes sur la berge. L'Etat a investi des milliards pour assainir la zone. L'Etat a fait sa part et il faut que la pop aussi puisse reconnaitre cet effort du gouvernement pour également faire sa part. C'est dans cette approche participative que nous avons fait appel aux chefs traditionnels des quartiers riverains du 4ème lac et responsables des CDQ, une ONG et une Association », a situé le Maire Gomado avant de poursuivre qu'il était question pour eux de contribuer à leur manière à « rompre avec cette mauvaise habitude, ce mauvais comportement que certains citoyens ont de faire de la berge, un lieu de dépotoir ».

S'il a également salué la mobilisation des Forces de sécurité (policiers et gendarmes), il a profité « pour envoyer un appel à la responsabilité de tous, et un signal mais qui sera accompagnée des mesures coercitives » pour définitivement décourager ceux qui seraient dorénavant tentés de déféquer sur la berge ou de la transformer en dépotoir.

C'est en tout cas une attention particulière de la Mairie de Golfe 1 à l'endroit des riverains de ce 4ème Lac qui a été bien accueillie par l'Association Douménéko et les populations qu'elle a de tout temps mobilisé pour de telles opérations avant l'autorité ne se décide à leur venir en appui. son président a expliqué que qu'ils avaient pris sur eux de rendre propre cette berge parce que, c'était un milieu très sale et que malgré la construction du 4ème lac, des gens ont continué par venir déposer des ordures », ce qui peut entrainer des maladies.

Pour les encourager dans cette dynamique, la Mairie de Golfe 1 a profité de l'occasion de cette opération de salubrité et ensemble avec le préfet du Golfe, pour octroyer à cette association et à l'ONG CoJD, un lot d'outils de travail. Le lot était composé de Balaies, houes, coupe-coupe, râteaux, brouettes... gants.