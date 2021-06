Maroc: L'Oriental Fashion Show - Marrakech fête la magie de l'Orient

Marrakech — Toute la magie de l'Orient s'est installée, samedi soir dans le majestueux hôtel de luxe le Mandarin Oriental à Marrakech, à l'occasion de la 37e édition de l'Oriental Fashion Show (OFS), qui a offert de splendides créations de mille et une nuits adaptées à notre époque.

Pendant près de deux heures d'un événement à couper le souffle, le public s'est régalé d'un défilé d'exception plein de couleurs chatoyantes qui chantent l'hymne de la vie après une triste période de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Pour commencer en beauté, le créateur égyptien Hany El Behairy a séduit l'audience avec une collection de très haut niveau d'excellence dans le domaine de la grande couture orientale avec de longues robes extraordinaires, faites de tulle et de mousseline, retravaillées avec des broderies de toute beauté pour sublimer les corps des mannequins ultra-slim.

Pour sa première participation à l'Oriental Fashion Show Marrakech, aux portes de l'Afrique, l'Icône de l'Oriental Fashion Show dont il fait partie depuis une quinzaine d'années s'est majestueusement distingué par le glamour de ses robes fourreaux et s'est plu à raconter dans sa nouvelle collection, l'histoire de l'Orient et ses splendeurs.

Après une pause musicale en live offerte par la chanteuse marocaine Xena Aouita, la deuxième partie de l'Oriental Fashion Show fut consacrée aux créatrices marocaines Wafa Idrissi, Fadwa Jamai, Nezha Lattaoui et Salma Lazrak, qui ont donné à voir des caftans qui respirent la joie de vivre qu'elles expriment au travers de belles couleurs et de matières très nobles.

Fascinant par leur anticonformisme qui les pousse à sortir des sentiers battus pour embrasser une liberté de création en accord avec les exigences des femmes marocaines et du monde, les stylistes marocaines ont mélangé, avec brio, les styles occidental et oriental pour faire évoluer le caftan vers une nouvelle dynamique planétaire.

Dans un geste envers les jeunes stylistes marocains, le Show a ouvert ses portes au prêt-à-porter marocain de luxe par le biais de trois labels : Kounouz, Loulou Ben et Merefie Co-founders. Inspirées par la tradition marocaine et adaptées aux tendances actuelles, les trois marques se sont distinguées par leurs styles et leurs découpes valorisant le costume marocain tout en le mixant avec des ajouts occidentaux.

Cette soirée a été marquée par un vibrant hommage posthume à la mémoire de Mohamed Al Sagheer, surnommé le maître coiffeur du Caire, un membre important du staff organisationnel de cet événement mode, emporté par la Covid-19.

Les invités de marque, notamment les célèbres actrices égyptiennes Laila Eloui et Elham Shahin, ont livré des témoignages élogieux sur un "homme extraordinaire", qui a accompagné l'OFS depuis sa création, et a apporté une grande contribution au monde l'art et de la culture.

D'autres invités, tels que les acteurs et les célébrités marocaines Dounia Boutazoute, Mansour Badri, Camélia Rak, Rababe Gouyd, ainsi que Driss Roukhe ont renforcé la notoriété de l'événement et découvert par la même occasion la beauté de la ville ocre sous le signe de l'élégance et du raffinement

Pour cette édition particulière dédiée au patrimoine touristique et gastronomique marocain, l'Oriental Fashion Show s'est associé à la plateforme Luxury Life Morocco, première plateforme d'influence au Maroc dédiée aux marques de luxe, avec qui il partage les mêmes valeurs d'excellence et de perfection.

Événement phare de l'association "Route de la Soie et d'Al Andalus", qui a pour but premier de valoriser un art de vivre, un savoir-être s'inscrivant dans un patrimoine universel, l'OFS a été créé par Hind Joudar en 2004.

Basé à Paris, cet événement sillonne le monde et les hauts lieux de la mode à fort potentiel médiatique: Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul...

Plus qu'un défilé de mode, l'OFS est devenu au fil des ans une véritable tribune artistique, un dialogue culturel entre l'Orient et l'Occident.

Depuis 15 ans, l'Oriental Fashion Show organise des défilés de grande envergure dans les plus belles capitales du monde. Considéré comme un leader dans la mode orientale et incubateur de talents au-delà des frontières, l'OFS a pu promouvoir, à travers ses nombreuses productions, plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, parmi eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la mode mondiale.