Tunisie: Les mules, shoes à la mode de l'été

Les mules plates, de différentes couleurs pastel, en blanc, en bleu ou en vert vous permettent de rester à la pointe de la mode et très moderne.

Acôté des sandales, les birkestones et les pieds nus, les mules restent toujours une tendance qui permettra à nos petits orteils de se sentir libérés et avoir une très belle sensation de confort. A porter sans modération durant toute la saison et à toutes les occasions.

Après avoir abordé dans les numéros précédents les différents modèles de chaussures adaptés pour la saison printanière et estivale, voilà que, dans ce numéro, on vous dévoile les meilleurs alliés de l'été, côté pied ! Confort et esthétique sont assurés ! Les mules sont des pièces très fashion de l'été. Un petit tour dans les boutiques de prêt-à-porter et de chaussures pour femme et vous pouvez certainement trouver votre perle rare.

Les boutiques vous offrent une variété de choix entre les mules plates, à demi-talons et à ceinture large ou à double ceinture. A choisir le modèle et la couleur selon vos goûts et vos tenues.

En effet, les mules, en couleur bleu clair, peuvent bien se marier avec des jeans slim et une tunique assortie de la même couleur pour créer un look super harmonieux et pratique pour aller faire des courses, aller au bureau ou tout simplement aller se balader dans la ville tout en assurant à ses pieds le confort nécessaire pour pouvoir marcher pendant de longues heures.

Côté sac, on peut associer à cette tenue un mini-sac en minaudière ou bien un fourre-tout de couleur pastel en blanc ou en bleu par exemple pour harmoniser la tenue et être toujours à la pointe de la mode.

Pour les plus audacieuses, elles peuvent essayer les mules à talons, qui se marient bien avec toutes sortes de robes et de jupes, notamment les jupes en cloche qui mettent en relief nos jolies jambettes bronzées ou bien des robes mini, pour aller à une party ou à une soirée entre amies. Ce look est adapté aussi à une fête de mariage, surtout si l'on lui rajoute une touche de modernité en mettant un crop top avec la jupe et les mules à talons. Le blanc reste quand même la couleur la plus fashion de l'été. Synonyme de pureté, de fraîcheur, elle donne de l'éclat au teint. On peut mettre des mules en blanc avec des pantalons larges, en couleur orange ou en noir, toujours tendance et d'actualité depuis presque deux ou trois années déjà, avec un top en blanc pour harmoniser tout le look et créer une tenue très à la mode. Si vous choisissez des mules ouvertes, à ne pas oublier de colorer vos petits orteils d'un vernis en couleur flashy, le vert, le bleu-vert ou tout simplement l'indémodable rouge.

L'atout des mules d'été, c'est qu'elles permettent à nos pieds le confort total à part leur côté pratique. On peut trouver tout genre de mules à prix abordable et acceptable dans les boutiques à chaussures ne dépassant pas les 50 dinars la paire.

Si vous voulez plus de modernité, vous pouvez choisir votre sac et vos mules de la même couleur, et adopter de la sorte le style monochrome dans votre total look.

Vous avez une variété de choix et de couleurs, à associer parfaitement votre couleur préférée à vos tenues de jour et le tour est joué ! Vous êtes la plus belle des fashionista !