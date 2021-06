Tunisie: Les tons neutres - Les meilleurs alliés pour harmoniser l'atmosphère

Les tons neutres souffrent d'une réputation injustifiée et sont, pour beaucoup de gens, fades et impersonnels. Les spécialistes vous diront le contraire. En matière de décoration, la couleur neutre est celle qui sert de base, tout en apportant de la finesse. Elle est employée comme une sorte de toile de fond et se marie avec tous les styles de décor, puisque, par définition, une couleur neutre ne contient pas ou peu de couleur.

Les couleurs neutres en décoration sont représentées par un ensemble de tonalités. «Gris, beige, blanc, brun, noir... voici une liste bien peu exhaustive des couleurs neutres», déclare Moez, vendeur de peintures et enduits. Il est spécialisé dans les peintures décoratives, et réalise, pour ses clients, tout type de mélange. Il explique, qu'en réalité, un neutre désigne une teinte peu colorée. «Le ton neutre contient de la couleur, mais en faible quantité, si bien qu'il en semble dénué pour l'œil, alors qu'il apporte malgré tout quelque chose à l'ambiance de la pièce». D'ailleurs, il nous cite l'exemple du brun, «cette teinte contient du rouge et du jaune en faible quantité, ce qui lui permet d'apporter un sentiment de confort et de chaleur».

Indémodables...

Le brun, disions-nous, mais quel brun ? Il en existe des milliers ! «Du blanc au crème, en passant par la couleur taupe, le chocolat, le gris ou le noir. Pourtant, il s'agit réellement d'une couleur dont notamment tout décorateur d'intérieur ne peut se passer. Ces nuances de fond s'adaptent, en fait, à tous les styles de déco, des plus modernes aux plus classiques et sont indémodables». Moez nous explique que c'est leur nuance de fond qui fait qu'elles sont caractérisées de couleur neutre. «Un gris peut, par exemple, tirer sur du vert ou du bleu, un crème sur du jaune ou encore un taupe sur du rose. Ainsi, une même couleur neutre, mais avec des nuances de fond différentes, peut créer des ambiances diverses», assure le vendeur. Tout est question de nuances. Le gris est d'ailleurs une couleur neutre très prisée des décorateurs, car il offre une infinité de possibilités : «Le gris fumé est chaud, le gris acier très moderne, le vert-de-gris offre une nuance très subtile de vert, le gris tourterelle est légèrement mauve, le gris perle est lumineux et chaud, le gris de Payne est profond et bleuté, sans oublier le grège, le charbon, le lin, le gris ardoise, le gris souris, le gris galet, le gris tourdille... La liste est très longue», précise-t-il. Moez précise davantage : «Le gris acier, par exemple, donnera tout son côté industriel à une pièce moderne, alors que le vert-de-gris apportera de la subtilité à votre déco et le gris perle donnera de la lumière à votre pièce. Ces couleurs ont pour caractéristique d'apporter de la délicatesse et de l'élégance à une décoration».

Les couleurs neutres interviennent quasi systématiquement dans tout projet déco, car elles s'accordent sans effort avec toutes les autres couleurs. «Tous les décorateurs vous le diront ; les tons neutres font bien souvent office de toile de fond, sur laquelle des choix de couleurs plus tranchés deviennent possibles. Car une couleur vive ou profonde ne s'exprime pleinement que lorsqu'elle vit en contraste avec un ton neutre, qui la met en valeur, calme ses ardeurs et crée un ensemble harmonieux», atteste le spécialiste.

Et même si chaque année, les tendances et les couleurs évoluent dans le monde de la décoration, les neutres, eux, passent à travers les effets de mode. «Une palette constituée uniquement de tons neutres permet non seulement de s'assurer une décoration intemporelle, de reposer visuellement, mais également d'écarter tout faux pas dans l'harmonie des tons», témoigne Moez.

Calmes et reposantes

Pour Moez, une couleur neutre a aussi la faculté de créer des ambiances calmes et reposantes, tout en accentuant des impressions de confort, de chaleur, mais aussi de dynamisme. «Ces palettes de couleurs neutres, relativement classiques à la base, ont l'avantage de traverser les époques et de toujours permettre de créer une atmosphère toute en harmonie. Elles s'adaptent à tous les styles, des plus contemporains ou design aux plus classiques, et sont du plus bel effet dans toutes les pièces de la maison», affirme le vendeur. Une couleur neutre a également l'avantage de pouvoir se marier avec pratiquement toutes les autres couleurs sans risque de faute de goût. «Vous pouvez les associer avec des couleurs plus vives ou plus fortes. C'est d'ailleurs une couleur neutre qui les met en avant par un jeu de contraste. Une couleur neutre apporte de la sérénité à une déco plutôt colorée. Les nuances neutres s'accordent aussi très bien entre elles pour une déco toute en harmonie. C'est le cas, par exemple, du marron dont les variations sont multiples, allant du taupe au marron-beige», note Moez.

Pour finir, le spécialiste de peintures décoratives nous explique que si les tons neutres offrent une palette très large aux nombreuses subtilités, «ils varient également selon la luminosité de la pièce à laquelle vous les destinez. On pense à ce gris qui semblait parfait en magasin et qui rend totalement différemment une fois chez vous: le produit n'a pas changé, mais sa perception, elle, est différente en raison d'une luminosité modifiée. Et je conseille souvent mes clients de comparer plusieurs échantillons directement dans la pièce à décorer avant de s'engager et préparer les mélanges». Quels que soient le design qui vous plaît et vos goûts en général, il y aura toujours une place pour les couleurs neutres dans le décor.