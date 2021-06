Ile Maurice: Metro Express / La ligne Rose Hill - Quatre Bornes officiellement lancée par le PM

communiqué de presse

La phase 2A du Metro Express, de Quatre Bornes à Rose Hill, a été lancée aujourd'hui par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, dans l'enceinte de la gare centrale de Quatre-Bornes. Le service commercial est désormais opérationnel à partir de 11 heures.

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, la Haut-Commissaire de l'Inde, Mme Nandini Singla, et le Directeur général de Metro Express Limited (MEL), Dr Das Mootanah, étaient présents à cette occasion ainsi que d'autres personnalités.

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a souligné que l'extension du projet Metro Express démontre l'engagement continu du gouvernement à moderniser le transport public à Maurice. Ce projet de grande envergure, a-t-il ajouté, est une étape majeure dans le développement d'infrastructure du pays, dont les citoyens pourront en bénéficier.

De plus, il a fait ressortir que les usagers pourront voyager de Quatre Bornes à Rose Hill en cinq minutes, ce qui contribuera à réduire considérablement la congestion routière dans la région. Il a exhorté les habitants de profiter pleinement de ce développement ainsi que les travaux d'embellissement et les aménagements mis à leur disposition pour leur permettre de faire du jogging et du sport.

Le Premier ministre a souligné que MEL a déjà entamé les travaux préliminaires en vue de l'extension du projet Metro Express pour les trajets Quatre Bornes - Phoenix - Curepipe et Rose Hill - Ebène - Réduit, qui prendront fin en 2022 selon la situation dans le pays.

Il a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement de l'Inde et le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, pour leur soutien continu afin de faire de ce projet une réalité pour les Mauriciens.

Pour sa part, le ministre Ganoo a souligné que le Metro Express est un projet prestigieux qui a transformé le paysage urbain du pays et a contribué à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Un service de navette, a-t-il ajouté, sera mis en place sur cinq itinéraires différents pour relier des régions telles que la Résidence Kennedy, Ollier, Palma, Berthaud Ave, Bassin et Sodnac, au Metro Express.

Quant à la Haute Commissaire indienne, elle a loué le gouvernement mauricien et MEL pour l'accomplissement réussi de la phase 2A du projet malgré les défis de la pandémie de COVID-19. Elle a également réitéré le soutien et l'assistance de l'Inde pour la réalisation du Metro Express qui est un projet phare pour Maurice.