Angola: La vice-présidente du MPLA encourage la promotion de l'agriculture à Bailundo

Bailundo (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a encouragé, samedi, dans la municipalité de Bailundo (Huambo), un plus grand investissement dans la promotion de l'activité agricole, avec la livraison de matériel de travail et de semences diverses aux agriculteurs locaux.

Il s'agit d'un tracteur, de charrues et d'outils, de houes, d'engrais et de semences diverses pour la relance de l'agriculture, livrés en marge de la I Réunion Interprovinciale des Secrétariats Exécutifs des Commissions Exécutives des Organismes Intermédiaires du MPLA de la Région Centre (Benguela , Bié , Cuanza Sul et Huambo).

À propos, Luísa Damião a réaffirmé l'engagement du parti à résoudre progressivement les problèmes de la population, en tenant compte de la promotion du bien-être commun.

Selon Luísa Damião, le MPLA est une marque attachée aux aspirations du peuple angolais, donc, en réalisant les erreurs, il a adopté la devise de gouvernance « Améliorer ce qui est bien, corriger ce qui ne va pas », avec la mise en œuvre de plusieurs réformes économiques, sociales et politiques.

De même, selon Luísa Damião, il s'est engagé à consolider les idéaux du parti, pour en faire un pays plus développé, fort et inclusif.

Toujours à Bailundo, Luísa Damião, qui se trouve dans la province de Huambo depuis jeudi (17), a dirigé le rassemblement des militants puis s'est rendue dans la commune de Luvemba, où elle a évalué le niveau d'exécution des travaux du Plan d'intervention intégrée dans les municipalités (PIIM ), en plus d'avoir visité, vendredi, Ombala Mbalundo.

La responsable du parti, qui a terminé sa journée de travail dans la province de Huambo, a rencontré les premiers secrétaires des provinces de Benguela, Bié, Cuanza Sul et Huambo, et s'est également rendue dans la municipalité de Caála, où elle a appris le degré de fonctionnement du structures de base du Parti et accordé une audience aux différentes personnalités de la société civile de cette région.