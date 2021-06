Afrique: Championnats d'Afrique de Triathlon de Zone au Ghana - 3 médailles d'or et 1 d'argent pour le Sénégal

Sur cinq athlètes engagés, les Lions du Sénégal ont obtenu 3 médailles d'or et 1 en argent lors des Championnats de Zone 2021 de Triathlon tenus ce samedi 19 Juin 2021 à Accra, au Ghana. La compétition a regroupé les triathlètes des catégories Jeunes (14 à 16 ans), Juniors (17 à 19 ans) et Séniors (20 ans et plus) des fédérations Ouest-Africaines de triathlon.

Selon un document de presse, les médaillés d'Or sont : Anta Ndiaye, Elite Dames (1'27 »21), Cherif Malainy Diop, Junior Garçons (1'18 »26) et Anta Sock Diaw Junior Filles (1'37'22).

Tandis que Salimata Ndiaye Gueye en Catégorie Jeunes (U16 Filles) a obtenu la médaille d'Argent. Anta Ndiaye conserve ainsi son titre de Championne de la Zone.

Pour sa part, Birane Samb a terminé 8ème chez les Seniors Hommes. La Champion en titre dans cette catégorie, le sénégalais Mamadou Diop n'a pas pu faire de déplacement pour raison de blessure.

Pour cette édition 2021, l'événement a vu la participation du Niger, de la Gambie, du Bénin, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Ghana, pays hôte.

Le championnat de zone est une compétition instituée par la Confédération Africaine de Triathlon pour permettre aux fédérations africaines d'améliorer leur compétence dans l'organisation d'épreuves de triathlon et développer la pratique de la discipline en Afrique.