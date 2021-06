Maroc: INDH/Jerada - Des efforts soutenus au service de l'éducation

Jerada — Des efforts soutenus sont déployés au niveau de la province de Jerada pour renforcer le secteur éducatif et améliorer les conditions d'apprentissage et d'épanouissement des générations montantes, à la faveur de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces réalisations sont le fruit de partenariat entre notamment l'INDH, la délégation provinciale de l'Education nationale et les acteurs de la société civile œuvrant dans ce domaine, et ciblent en particulier le monde rural en vue de lutter contre les inégalités dans le secteur de l'éducation et contribuer au renforcement du capital humain.

Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur la promotion de l'enseignement préscolaire, qui constitue l'un des principaux axes de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023), afin de favoriser l'épanouissement des enfants et construire leur cursus éducatif sur des bases solides.

Dans une déclaration à la MAP, Jalal Tagmouti, chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de la province de Jerada, a indiqué que la province a connu la création et l'inauguration d'un total de 23 unités d'enseignement préscolaire en milieu rural durant les années 2019 et 2020, dans le cadre du quatrième programme de l'INDH relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Ces établissements s'ajoutent à 11 autres unités réalisées en milieu urbain, alors que trois autres unités sont programmées au titre de cette année. Le nombre total des enfants inscrits dans les unités opérationnelles dépasse les 300, dont plus de la moitié sont des filles.

Par ailleurs, des efforts sont déployés pour lutter contre le décrochage scolaire via le renforcement des infrastructures d'accueil des élèves issus de familles nécessiteuses en milieu rural.

Dans ce cadre, l'importance est accordée à la création et la mise à niveau des maisons de l'étudiant et de l'étudiante, en vue d'encourager les élèves à poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.

Actuellement, une Maison de l'étudiante est en cours de construction et a atteint un taux de réalisation important, alors que la Maison de l'étudiant (Dar Talib) de la ville de Jerada est en cours d'extension, a précisé M. Tagmouti.

Ce dernier projet est réalisé pour un investissement de 2,5 millions de dirhams (MDH) dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH (500.000 DH), le Conseil provincial (1 MDH) et l'Agence de l'Oriental (1 MDH).

A ne pas oublier également une action de grande importance pour renforcer les connaissances et assurer l'égalité des chances dans le domaine éducatif, à savoir les cours de soutien scolaire au profit des élèves issus de familles nécessiteuses en milieu rural.

En effet, des cours de soutien et des sessions d'accompagnement des élèves dans le monde rural ont été organisées au niveau de 21 établissements d'enseignement primaire, et ont profité à plus de 500 bénéficiaires, a souligné M. Tagmouti.

Abdelkrim El Kaddouri, acteur associatif participant à cette opération, a relevé que cette initiative vise à permettre aux élèves du monde rural de surmonter les difficultés et combler les lacunes dans leur processus d'apprentissage.

Il s'agit de concrétiser le principe d'égalité des chances en soutenant les élèves qui ne bénéficient pas des mêmes conditions que ceux du milieu urbain, a-t-il expliqué, formulant l'espoir de voir cette initiative se poursuivre dans les années à venir.