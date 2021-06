Angola: Bento Bento annonce des changements dans les comités municipaux de Luanda

Luanda — Le premier secrétaire du MPLA à Luanda, Bento Bento, a annoncé samedi un changement de cadres dans les comités municipaux, pour désigner des militants attachés aux objectifs prônés par le parti, notamment la résolution des problèmes de la population.

L'homme politique, qui s'exprimait lors de l'acte d'exaltation de masse au chef du parti João Lourenço, dans le district urbain de Ramiros, municipalité de Belas, a révélé que, jusqu'à l'année prochaine, le MPLA à Luanda restructurera ses bases et supprimera les non-engagés à des idéaux du parti.

Il a dénoncé l'existence de cadres qui ne respectent pas les orientations du parti, le manque d'activités et fomentent des intrigues, ternissant l'image du MPLA.

Bento Bento, qui a rappelé aux militants la tenue d'élections générales l'année prochaine, a souligné l'importance pour le parti d'avoir ses membres les plus remarquables, disponibles et capables, afin de répondre aux programmes du MPLA dans la capitale du pays.

Le numéro un du MPLA à Luanda a averti les militants que le moment est venu de retrousser les manches et de s'unir, de rendre le parti plus fort dans toute sa structure, et « pour que cela se produise, il est nécessaire d'indiquer les bons cadres aux bons endroits pour gagner en 2022".

Il a déploré l'attitude des militants qui participent aux réunions et n'émettent pas d'opinions, mais expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux, leur conseillant d'émettre leurs idées dans les forums propres et de cesser de véhiculer l'image que le MPLA de Luanda est divisé.

Le programme de travail de Bento Bento a été marqué par une visite à l'activiste Manuel Francisco Tuta et au siège des anciens combattants et vétérans de la patrie à Ramiros, où il a entendu certaines préoccupations et donné de la nourriture et des appareils ménagers.

Les activités du premier secrétaire du MPLA à Luanda, dans la municipalité de Belas, ont commencé le 12 de ce mois par des visites dans divers lieux d'intérêt politique, économique et social.

Au cours de ces activités, il a écouté les préoccupations des militants et a livré des produits alimentaires, des appareils électroménagers, des vélos, du matériel de pêche et des outils agricoles, aboutissant à un acte de masse en faveur du président du MPLA, João Lourenço.