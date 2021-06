Afrique de l'Ouest: CEDEAO - L'ECO, la monnaie unique prévue pour 2027, selon le ministre de l'Economie, Lassané Kaboré

A l'issue du sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a donné quelques informations sur le processus de mise en place de la monnaie unique régionale, ECO.

«La question de la monnaie unique a été évoquée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement. Ceux-ci avaient décidé de mettre en place un programme devant conduire à la mise en place d'une monnaie unique à l'horizon 2020, l'ECO. Mais notre région, comme toutes les régions du monde, a été impactée par la pandémie du COVID-19. Ce qui a amené à suspendre le pacte de convergence parce que pour aller à une monnaie unique, il y a un certain nombre de critères à respecter dont le déficit, le taux de croissance, etc. pour être sûr du niveau d'endettement et de la soutenabilité de la monnaie.

Le pacte a été suspendu pour deux ans, 2020 et 2021. Ce qui a amené les ministres de l'économie à proposer une nouvelle feuille qui a été soumise à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO. Cette nouvelle feuille de route donne comme horizon 2026 comme la phase de convergence et de stabilité. La feuille de route et les actions qui doivent être entreprises ont été adoptées. C'est prévu que 2027 soit l'année de l'adoption de l'ECO ».