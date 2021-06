Sénégal: 25 Heures de Dakar : Placer les jeunes au premier plan dans la mise en œuvre des engagements de la CIPD25

communiqué de presse

L’UNFPA en partenariat avec AfriYAN, le Forum de Dakar et Dakar Music Expo

Dakar, Sénégal – 18 juin 2021 : La deuxième édition des 25 Heures de Dakar se déroulera du 21 au 23 juin 2021, au Monument de la Renaissance Africaine, à Dakar, Sénégal, sous le thème : « Placer les jeunes d'abord dans la mise en œuvre de la Engagements de la CIPD25 ». Environ 500 participants d'organisations de jeunesse de plusieurs pays africains, ainsi que des partenaires du secteur public et du secteur privé, devraient participer à diverses activités. Les événements seront également retransmis en direct.

Organisée par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AfriYAN) en Afrique de l'Ouest et du Centre, la première édition des 25 Heures de Dakar s'est tenue en août 2019. Le forum a permis à la jeunesse africaine de rassembler ses contributions au 25e anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD25) qui s'est tenue en novembre 2019, à Nairobi, au Kenya. Le thème de l’Union Africaine pour 2021 « Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l'Afrique que nous voulons » sera également au cœur des échanges ».

M. Mabingue Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, précise que cette deuxième édition vise à faire le point sur les progrès réalisés en matière d'investissement dans la jeunesse et d'exploitation du dividende démographique dans le contexte de la pandémie de COVID19 : « Cela accélérera également la mise en œuvre des engagements de la CIPD25 et la mise en œuvre des programmes de développement nationaux et internationaux pour les jeunes ».

En organisant la 2e édition, l'UNFPA et AfriYAN visent à institutionnaliser les 25 Heures de Dakar. Le thème de l'Union africaine pour 2021, « Arts, culture et patrimoine : des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons », figurera également en bonne place dans les discussions.

Les 25 Heures de Dakar sont composées d'événements variés, dont l'Assemblée Générale d'AfriYAN, des panels de discussion, une exposition de photos, la présentation de l'initiative FassE et des performances artistiques en collaboration avec Dakar Music Expo dans le cadre de la fête de la musique. Des prix seront également décernés à certaines personnes et institutions méritantes.

Cette 2ème édition des 25 Heures de Dakar est organisée en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, la Ville de Dakar, le Dakar Forum, et Dakar Music Expo ; ses résultats contribueront au Forum Génération Égalité, un rassemblement mondial de promotion de l'égalité des genres prévu à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021.