Afrique: Protection de l'environnement - Le Zonta club Abidjan offre des roses et des essences de terrietias au jardin botanique de Bingerville

Les membres de l'organisation internationale Zonta a organisé un planting d'arbre au jardin Botanique de Bingerville, le 19 juin

Le Zonta club d'Abidjan veut apporter sa contribution à l'écologie de la capitale économique. Pour ce faire, les membres de l'organisation internationale ont organisé un planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville, le samedi 19 juin.

« Une joie pour avoir planté des essences d'arbres appelés Niangon (terrietias) dans l'espace Alassane Ouattara. Nous avons également planté une centaine de roses et orchidées sur un autre espace du jardin », a indiqué Me Olga Coulibaly, présidente de l'Ong Zonta club d'Abidjan. En plus du planting d'arbres, elles ont offert une tondeuse de gazons.

Le parrain de l'activité, le 1er adjoint au maire de Bingerville, Jean-Claude Toka, au nom de la commune qui abrite le jardin, s'est félicité de l'action de l'Ong. Et de profiter de l'occasion pour appeler à la mobilisation de toutes les couches sociales en vue de mener des actions en faveur du couvert forestier.

C'est tout heureux que le directeur du jardin, le commandant Coulibaly Sanga a exprimé sa gratitude au club au nom du ministre Alain Richard Donwahi. Qui à l'en croire, porte un intérêt particulier sur la question du reboisement et en particulier la réhabilitation et la gestion durable du beau patrimoine qu'est le jardin botanique de Bingerville.

Ajoutant que cette action vient apporter un plus dans la vie du jardin botanique de Bingerville. Qui selon lui, est souvent confronté à des difficultés dont les plus importantes sont entre autres : l'insuffisance matériel technique pour l'entretien, l'insuffisance de panneaux signalétiques, la dégradation d'infrastructures et l'insuffisance de poubelles.

Les membres du Zonta club Abidjan ont profité de la journée avant l'opération du planting de participer à une séance de fitness.

Faut-il le souligner, le jardin Botanique de Bingerville est créé en 1904. Il a pour véritable mission la conservation de plantes de diverses natures. Il revendique 4 autres missions secondaires que sont la préservation de la diversité biologique, la promotion de l'écotourisme, l'éducation environnementale et la promotion de la recherche scientifique.

Le Zonta club Abidjan est une organisation internationale créée en 1919 à Buffalo aux Etats-Unis. Le club d'Abidjan a été créé en 1970. Sa mission principale est d'œuvrer à l'avancement du statut de la femme. Il évolue dans les œuvres sociales. Il est composé des femmes de tous horizons.