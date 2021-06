Cote d'Ivoire: Financement d'études et d'une retraite active - Deux institutions bancaires se proposent d'aider les parents

La banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) et la Nsia vie assurances se sont mises ensemble pour soutenir les populations en les accompagnant à assurer un avenir radieux à leurs enfants et aux travailleurs. Elles ont mis sur pied une épargne qui permet de financer les études supérieures des enfants. Et également assurer une bonne retraite à tout travailleur.

Elyane Yacé de Bhci et Touré Seka Nadège de nsia assurances vie, ont présenté leur offre le vendredi 18 juin à Novotel hôtel au Plateau.

Selon elles, il s'agit d'accompagner et de soutenir les populations dans la prise en charge de leurs enfants pour ce qui concerne leurs études afin de garantir une bonne relève d'hommes et de femmes compétents et bien formés pour l'avenir de la Côte d'Ivoire.

« Dans notre relation, nous nous sommes dits que nos clients qui constituent les populations dans leurs diversités ont besoin de soutien que pour la scolarité des enfants que pour leur retraite. Nous les aidons donc à assurer les études des enfants et eux-mêmes de leur garantir une pension mensuelle de retraite qui leur permettra de passer de bons vieux jours sans soucis », a expliqué Touré Seka Nadège.