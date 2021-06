Cote d'Ivoire: District autonome des lacs / Amédé Kouakou, Brice Kouassi, populations deYyobouebo - Comment a été accueillie la nomination Raymonde Goudou Coffie comme ministre-gouverneur

Raymonde Goudou Coffie a organisé la fête des mères, le vendredi 18 juin 2021, à Yobouebo, village situé à environ 30 km de Toumodi en zone Mamla. Ce sont 210 femmes des villages de Yobouebo, Bofrebo, Comekro, Akovikro, Lahourebo et Walebo Lomo Sud dont 15 octogénaires qui ont reçu des complets de pagnes et des seaux accompagnés de dons en espèces. C'est au cours de cette cérémonie que Raymonde Goudou Coffie a dit avoir appris sa nomination en tant que ministre-gouverneur des Lacs.

La fête avait été entamée avec les prestations d'artistes, et la fanfare, lorsque la ministre Raymonde Goudou Coffie a appris séance tenante par un communiqué du secrétariat de la présidence de la République qu'elle venait d'être nommée ministre gouverneur du district des lacs par le président de la République Alassane Ouattara.

L'annonce de la bonne nouvelle a été saluée par de longs applaudissements et des hourras à ne plus finir. L'émotion était à son comble. À chaud, la nouvelle ministre-gouverneur du district des lacs Raymonde Goudou Coffie Raymonde a fait la déclaration suivante: " Effectivement, nous sommes ici à Yobouebo pour célébrer toutes nos mamans des 6 villages présents ici dans le Mamla et puis, tout de suite, un des frères vient de me dire doucement à l'oreille que madame la ministre, on vient d'annoncer que vous êtes nommée ministre- gouverneur du district des lacs.

Alors évidemment, comprenez qu'il y a beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, et ma première pensée va vers son excellence monsieur le président de la République et je lui dis à quel point, je le remercie d'avoir pensé à moi. Vous savez, je reste une grande fidèle de la vision du président Alassane Ouattara, et ainsi, à chaud, je peux vous dire que j'espère que je pourrai rendre témoignage à chaque fois, parce que le président de la République est un homme de développement, et j'espère pouvoir remplir la mission qui vient de m'être assignée conformément à ce que le président de la République attend de tous ses collaborateurs.

En tout cas, vous avez vu, je suis très émue ici à Yobouebo où nous rassemblons 6 villages, et je pense que ce sont des mots de remerciements et je rends grâce à Dieu pour tout cela." Après quoi, la ministre-gouverneur du district des lacs a publiquement félicité le président de la mutuelle de Yobouebo Pacôme Koffi, pour dit-elle, " le fait qu'il porte chance": " Lors des législatives, Pacôme Koffi est venu chez moi pour me dire qu'à Yobouebo, ce n'est pas la peine de faire campagne, car chez lui à Yobouebo, ma victoire est garantie. Et nous avons gagné ici à 88%.

Et c'est pendant que nous sommes ici à Yobouebo aujourd'hui que le président de la République a décidé que je sois la ministre-gouverneur du district des lacs. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et je rends grâce à Dieu, et tout ceci autour de nos mamans des 6 villages présents, Nous allons faire la fête et dire merci au président Alassane Ouattara."

Les félicitations

Le ministre Amédée Kouakou, qui venait d'achever une mission de prospection des travaux de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké et ayant appris la nouvelle s'est aussitôt rendu à Yobouebo pour féliciter Raymonde et lui manifester son soutien. Tous les maires et sénateurs en grande partie qui étaient de la délégation du ministre Amédée Kouakou sont venus aussi saluer celle qui désormais tient les rênes du développement du district des lacs.

Le ministre Amédée Kouakou en a profité pour faire des dons et a invité les uns et les autres à saluer les actions de développement posées par le Rhdp et son président Alassane Ouattara. Également, le secrétaire d'Etat Brice Kouassi a quitté Abidjan pour se rendre à la résidence de son aînée la Ministre Gouverneur Raymonde Goudou Coffie, à Toumodi pour la congratuler.