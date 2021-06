Sénégal: Opération tabaski - Un financement de plus de 700 millions de F CFA de la Der/Fj remis aux éleveurs de Ranérou

A Ranérou, dernière étape de sa tournée économique, le Chef de l'État, Macky Sall, a également procédé à la remise symbolique de financements de la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes ((Der/Fj) au profit des acteurs de la filière élevage. Cette enveloppe d'un montant total de 701 millions de F Cfa leur permettra de mieux préparer l'opération tabaski.

Au total, 112 bénéficiaires évoluant essentiellement dans l'élevage ovin et contribuant à l'approvisionnement adéquat du marché local en mouton pour la fête de Tabaski prévue dans quelqus semaines ont reçu, samedi, des mains du Président de la République, un financement de plus de 701 millions de F Cfa. Cette somme est octroyée par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en collaboration avec le Ministère de l'Élevage et des Productions animales, dans le cadre du Projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie 1) actuellement en cours. Il s'agit, en effet, des membres des six fédérations ayant reçu chacune 50 millions de FCfa mais aussi des individuels dont les crédits varient entre 1 000 000 et 4 600 000 FCfa. Les ressources sont déjà positionnées sur les comptes bancaires des bénéficiaires.

La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général à l'entreprenariat rapide, Papa Amadou Sarr. Selon ce dernier, toujours dans le cadre de l'accompagnement de ces bénéficiaires à l'accès au marché, la Der/Fj compte organiser la deuxième édition de la foire « Guett Der » afin de leur permettre d'écouler leurs bêtes à Dakar, en bénéficiant de solutions innovantes de lutte contre le vol de bétail.

« La DER/FJ veut ainsi promouvoir le numérique et l'innovation au service de l'élevage », a ajouté M. Sarr.

Il révèle qu'en 3 ans d'exercice, la Der/Fj a octroyé des financements au profit du secteur de l'élevage à hauteur de 13% de son portefeuille global sur l'ensemble du territoire national.

« Au titre de l'année 2021, ces financements dans le secteur de l'élevage ont été renforcés grâce au Pavie 1, notamment dans la zone sylvopastorale, mais aussi pour des fêtes religieuses telles que la Tabaski », a ajouté Papa Amadou Sarr.