Cote d'Ivoire: Son éminence Jean Pierre Kutwa - " L'heure vient où la femme acquiert un pouvoir jamais atteint jusqu'ici ! "

La messe de clôture de la 110e conférence a été présidée par le Cardinal Kutwa qui a fait une déclaration, dimanche 20 juin 2021, à la cathédrale Saint-Paul. C'était à la messe de clôture de la 110e Conférence de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques (l'Umofc)

L'heure vient, elle est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir ».

Son éminence Jean Pierre Cardinal Kutwa a tenu ces propos, dimanche, à la messe de clôture de la 110e Conférence de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques (l'Umofc) qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.

Messe qu'il a concélébrée avec Mgr Pierre D'Ornelas, archevêque de Rennes, Mgr Boniface Ziri évêque d'Abengourou, président de la Commission épiscopale chargée de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs, des communautés et fraternités nouvelles. Et en présence d'un fidèle inattendu : l'ancien Président Laurent Gbagbo et une forte délégation des membres de son parti.

A cette occasion, le cardinal a demandé aux femmes de réconcilier les hommes avec la vie. Et surtout de veiller sur l'avenir de l'espèce humaine. « Retenez la main de l'homme qui, dans un moment de folie, tenterait de détruire la civilisation humaine... Transmettez à vos fils et à vos filles les traditions de vos pères, en même temps que vous les préparez à l'insondable avenir », a-t-il dit.

Mgr Kutwa a aussi demandé aux femmes de toujours se souvenir qu'une mère appartient, par ses enfants, à cet avenir qu'elle ne verra peut-être pas...

« Vous qui vous tenez toutes droites sous la croix à l'image de Marie, vous qui, si souvent dans l'histoire, avez donné aux hommes la force de lutter jusqu'au bout, de témoigner jusqu'au martyre, aidez-les encore une fois à garder l'audace des grandes entreprises, en même temps que la patience et le sens des humbles commencements... », a souligné le prélat, avant d'ajouter : « vous qui savez rendre la vérité douce, tendre, accessible, attachez-vous à faire pénétrer l'esprit de ce concile dans les institutions, les écoles, les foyers, dans la vie de chaque jour... Vous à qui la vie est confiée en ce moment si grave de l'histoire, à vous de sauver la paix du monde ! »

Mgr Boniface Ziri, lui, a procédé à la clôture de la 110e conférence de (l'Umofc). Conférence qui avait pour thème : « Femmes catholiques, enracinées dans les valeurs chrétiennes, œuvrons pour la paix, protégeons l'environnement, portons l'espérance à nos familles et à la société ».

Au moment où les différentes délégations vont rejoindre leurs pays respectifs, Mgr Ziri leur a donné ce message : « Les évêques comptent sur l'engagement des femmes pour une Afrique plus unie, plus réconciliée et pacifique ». S'adressant à Araceli, vice-présidente Europe, représentant la présidente mondiale de l'organisation, et à Monique Thiandoum, vice-présidente Afrique de l'Umofc, le prélat les a exhortées à porter l'espérance aux familles et à la société. Il a remercié les autorités ivoiriennes pour leur aide dans l'organisation de cette rencontre, et confié le retour de ces femmes à la Vierge Marie et à l'intercession de Saint Joseph. « Je prie le Seigneur de vous aider à transformer en actes concrets les réflexions et résolutions de votre conférence pour la paix dans nos familles, notre pays et la société », a-t-il déclaré.