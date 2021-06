Cote d'Ivoire: Récompense des élèves et enseignants et actions sociales à Fronan Kinapara - Coulibaly soutient l'excellence et apporte son appui à l'autonomisation des femmes

Fronan — La mairie de Fronan récompense les meilleurs écoliers de la ville, au cours de l'année scolaire 2020-2021. La cérémonie de récompense des meilleurs élèves a eu lieu le samedi 19 juin 2021 sur l'esplanade de la mairie de Fronan lors de la deuxième édition de la journée de l'excellence parrainée par Kinapara Coulibaly, Directeur général du Bureau national d'études techniques et développement (Bnetd).

[ Kinapara Coulibaly, parrain de la cérémonie a salué cette intiative ]

« C'est par l'école que beaucoup de valeurs peuvent être transmises. C'est par l'école qu'on devient un acteur de développement. La culture de l'excellence est importante et doit d'être encouragée (... ).L'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire. C'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confèrent la discipline et le respect", a dit Kinapara Coulibaly.

Le parrain de la cérémonie d'excellence a exhorté les "ambassadeurs de l'excellence" à être des lampes qui éclairent et guident leurs camarades sur la voie de l'abnégation, de la discipline et du don de soi dans la conquête du savoir. Des ordinateurs, des imprimantes, des cartons de papiers -rames, des chaises, des nattes, des bouilloires ont été remis au Collège moderne et aux écoles maternelles de la commune.

Selon le maire, cette initiative vise à reconnaître le mérite et le travail des écoliers, des élèves, des enseignants qui se sont mieux illustrés par leurs résultats scolaires ou par leur abnégation au travail bien fait.

"Après neuf mois d'efforts, il faut distinguer les meilleurs, car l'avenir appartient à la jeunesse studieuse et méritante. Il m'est loisible d'adresser à chacun de vous les vifs remerciements pour votre présence effective ce matin à nos côtés et surtout à vous très cher parrain Kinapara Coulibaly pour votre soutien multiple forme", a dit le maire Thio Disso. Au total, 178 écoliers, un enseignement et le responsable de l'établissement le plus propre ont reçu, des manuels scolaires, Smartphones, des ordinateurs, des documents didactiques d'une valeur de 10 millions Fcfa de francs.

Au cours de cette journée, le parrain Kinapara Coulibaly a également fait des dons à des femmes de Fronan pour les soutenir dans des activités génératrices de revenus, et les rendre plus autonomes. Avec son appui, un fonds de 5 millions Fcfa avait été mis en place pour aider ces femmes de la sous-préfecture à financer des petits projets. Les montant des prêts et appuis varient entre 100.000 Fcfa et 250.000 Fcfa. Ce sont les bénéficiaires des projets sélectionnés qui ont reçu un appui.