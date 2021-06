Madagascar: Braquage - Des civils arrêtent un principal suspect

Des habitants d'Ambalahonko, à Ambanja, ont mis la main au collet d'un principal suspect d'un braquage, samedi vers 14 heures. Ils l'ont amené au commissariat de police qui poursuivra l'interrogatoire.

Ils étaient six bandits armés à avoir fait intrusion chez une famille à Ambiky Ambalahonko au cours de la nuit de jeudi 17 juin. Ils se sont emparés de quelques bijoux en or, d'une télévision, de deux portables, d'un lecteur CD et d'une somme s'élevant à trois millions d'ariary. Ils sont repartis sans faire de victime. Ils tenaient seulement leur victime en respect.

La famille est venue déposer plainte au commissariat. Deux jours après le vol avec port d'arme, un des auteurs s'est fait remarquer par le fokonolona. Il a été trahi par son allure suspecte. La foule s'est jetée sur lui pour le capturer.

La police a rapidement placé le captif en garde-à-vue et a ouvert une enquête. Il a essayé de nier sa participation au crime. Or, la victime a admis, lors de leur confrontation, qu'il était bel et bien parmi les braqueurs. La recherche des coauteurs qui ont le butin, selon les informations reçues, se poursuit.